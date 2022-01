Všichni zaměstnanci se musejí ode dneška testovat dvakrát týdně

Praha - Všichni zaměstnanci včetně živnostníků a jednatelů firem se musejí ode dneška testovat dvakrát týdně antigenními samotestovacími sadami na covid-19. Následující testování je třeba provést nejdříve třetí den po předchozím. V případě pozitivního testu odejde pracovník na pět dní do karantény. Může podstoupit ověřovací PCR test, pokud bude negativní, smí se hned vrátit do práce. Nově mají očkovaní lidé z veřejného zdravotního pojištění hrazených pět PCR testů měsíčně místo dosavadních dvou. Nový režim testování by měl platit dva až tři týdny.

Testování není závazné pro lidi, kteří pracují z domu nebo se na pracovišti s nikým dalším nesetkávají. Takovým příkladem je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) například vrátný, který pouští auta do dvora, a sedí v uzavřené prosklené místnosti.

Pracovníka, který se odmítne testovat, musí zaměstnavatel nahlásit příslušné hygienické stanici. Zaměstnanec navíc bude muset nosit po celou pracovní dobu respirátor, od ostatních dodržovat odstup 1,5 metru a stravovat se na odděleném místě.

Pozitivní samotesty firmy nahlásí elektronicky přes stránku Samotestování na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Prostřednictvím formuláře mohou zaměstnavatelé rovnou požádat o vystavení neschopenky pro pracovníka. Ten obdrží v případě karantény a neschopenky SMS zprávu.

Na test mohou zaměstnavatelé čerpat příspěvek 60 korun z fondu prevence zdravotních pojišťoven. Podporu mohou získat jen na testy, které jsou na seznamu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Žádost o dotaci lze zadat výhradně prostřednictvím aplikace na portálu Samotesty-covid.cz. Uživatelé, kteří začnou testovat ode dneška, si budou moci zřídit přístup do systému až od 1. března.

Testování bylo od listopadu povinné jen pro pracovníky, kteří neměli dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování bylo závazné jednou týdně. Pokud měl zaměstnanec pozitivní antigenní test, musel se dostavit na oficiální odběrové místo k provedení potvrzujícího PCR testu.

Poprvé vláda plošné testování zavedla loni v březnu, platilo do 30. června.