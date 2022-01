Všichni zaměstnanci se budou od 17. ledna testovat dvakrát týdně

Praha - Všichni zaměstnanci se budou od 17. ledna podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) testovat dvakrát týdně antigenními testy. V případě pozitivity půjdou na pět dní do karantény. Tento režim by měl fungovat dva až tři týdny. Schválila to dnes vláda. Válek to oznámil na tiskové konferenci po jejím jednání.

V současné době se musejí testovat jen pracovníci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je závazné jednou týdně. Pokud má zaměstnanec pozitivní antigenní test, musí se dostavit na oficiální odběrové místo k provedení potvrzujícího PCR testu.