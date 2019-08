Všichni se mi smějou, že nedávám moc gólů, uvedl střelec Bořil

Praha - Na nejlepší možnou chvíli si svůj první gól v evropských pohárech nechal slávistický obránce Jan Bořil. V odvetě 4. předkola fotbalové Ligy mistrů rozhodl v 66. minutě o triumfu Pražanů 1:0 nad Kluží. V kombinaci s výhrou 1:0 v Rumunsku oslavili červenobílí první postup do hlavní fáze soutěže po 12 letech.

"Jsem sváteční střelec. Všichni se mi smějou, že nedávám moc gólů, a když vystřelím na bránu, je to do padesáté řady. Všichni mi před zápasem říkali, že rozhodnu velký zápas. Dneska se to splnilo a jsem za to hrozně rád," řekl novinářům osmadvacetiletý Bořil.

"Před zápasem a v poločase mi trenéři říkali, ať střílím a nepřihrávám, tak jsem konečně jednou vystřelil po zemi a zaplaťpánbůh, že jsem to trefil," uvedl Bořil.

"Nakoplo nás to, uklidnilo nás to a věděli jsme, že to ukopeme, i kdybychom to měli kopat do padesáté řady. Říkal jsem klukům, že nemůžeme dostat gól," konstatoval rodák z Nymburka.

Z Bořila se stal podobný hrdina jako před 12 lety ze Stanislava Vlčka. Současný vedoucí mužstva tehdy v odvetě dvěma góly do sítě Ajaxu Amsterodamu rozhodl o premiérovém postupu slávistů do Ligy mistrů. "Šel jsem hned za Standou, že má smolíčka pacholíčka, že už je 12 let starý a že ho vyměním na plakátu," prohlásil Bořil.

Branky budou mít odteď na starosti jiní. "Mně to stačí. Tohle byl nejvíc zápas. Teď to přenechám klukům," vtipkoval Bořil.

Vítězství v odvetě se nerodilo lehce. "Kluž sem jela s tím, že nemá co ztratit a my jsme byli nervózní, bylo to vidět. Dlouho jsme se hledali, chtěli jsme hned dávat finálky a pak to dopadlo tak, že jsme to kopali do autů. V poločase jsme si řekli, ať se zklidníme. Neříkám, že ve druhém poločase jsme dominovali, ale byli jsme víc na balonu, víc jsme si věřili a pak jsme vstřelili gól," řekl Bořil.

O tom, koho by si přál potkat v základní skupině soutěže, má jasno. "Chci anglické týmy, jsou pro mě top. Nebudu říkat které, protože tam je každý top. Samozřejmě se těším na los. Když dostaneme ty nejlepší, určitě budeme chtít ukázat, že na to máme," uvedl Bořil.

S odstupem času je rád, že se v prosinci 2015 rozhodl přestoupit z Mladé Boleslavi do Slavie, kterou předtím koupili noví vlastníci z Číny. "Bylo to těžké rozhodování. Přemlouvala mě hlavně manželka, ať jdu do Slavie, protože je to velký klub s velkou historií a říkala, že i když se stane cokoli, že ho někdo koupí a nezanikne. To mě utvrdilo v tom, že půjdu do Slavie. Jsem za to rád, že jsem tady, že se to podařilo. Nejvíc musím pogratulovat ženě, že mi takhle pomohla," uvedl Bořil.