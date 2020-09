Všichni operátoři napadli vypsanou aukci kmitočtů pro 5G

Praha - Všichni tři tuzemští mobilní operátoři už oficiálně napadli podmínky aukce kmitočtů pro rychlé sítě 5G. Po O2, která podala stížnost k Evropské komisi v červenci, zažaloval Český telekomunikační úřad (ČTÚ) u Městského soudu v Praze Vodafone i T-Mobile. ČTK to zjistila u jednotlivých firem. Vyjádření ČTÚ zjišťuje.

Podle operátorů jsou podmínky soutěže diskriminační, a to zejména v oblasti národního roamingu, vadí jim také malý maximální příděl frekvencí v pásmu 3,4 až 3,6 GHz, který je nejnižší v Evropě a neumožňuje nabízet gigabitovou rychlost. ČTÚ podmínky aukce třikrát předělával, námitky firem ale většinou nezohlednil. Na začátku srpna pak aukci vypsal, cílem je podle něj přivést čtvrtého operátora, který by rozhýbal trh a pomohl snížit ceny mobilních dat. Zájemci se mohou hlásit do konce září.