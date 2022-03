Všichni jsme nešťastní, chtěli jsme si splnit další sen, řekl Masopust

Praha - Pravý obránce či záložník Lukáš Masopust připustil, že čeští fotbalisté jen těžce vstřebávají čtvrteční porážku 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off o mistrovství světa a fakt, že se nekvalifikovali na šampionát do Kataru. Navzdory obrovskému zklamání ale chce národní tým podle devětadvacetiletého slávisty vítězně zvládnout úterní přípravný duel ve Walesu.

"Všichni jsme z toho hodně nešťastní. Chtěli jsme si splnit jeden z dalších snů. Myslím, že ten zápas byl i dobře rozehraný na to, abychom to zvládli. Bohužel jsme nezvládli to prodloužení," řekl v nahrávce pro média od reprezentace Masopust.

Švédové rozhodli utkání v Solně ve 110. minutě. "Byl to asi takový zápas, jaký jsme očekávali. Čekali jsme, že to nebude žádný nádherný fotbal. Šli jsme do toho s taktikou, abychom nepouštěli soupeře do šancí a sami byli nebezpeční. Myslím, že se nám to dařilo. Bohužel v prodloužení jsme nezvládli uhlídat jednu příležitost Švédů," uvedl Masopust.

V 11. minutě za bezbrankového stavu dostal míč do sítě útočník Jan Kuchta, ale angličtí sudí gól kvůli údajnému faulu Jakuba Brabce neuznali. Verdikt potvrdil i videorozhodčí. "Bavili jsme se o tom se Sukem (Tomášem Součkem). Bavil se s hlavním rozhodčím, odpískal faul předtím, než dal Kuchťák gól. Kdyby zapískal o sekundu dvě déle, myslím, že by ten gól měl platit," přemítal Masopust.

V zápase hrál na pozici halfbeka, neboť český celek nastoupil se třemi stopery. "Už jsem tenhle post párkrát hrál a neměl jsem s tím vyloženě problém. Sampi (Jakub Jankto) na druhé straně říkal, že to teď taky hraje pravidelně. Sáhli jsme po tomhle kroku, protože nám chybělo dost krajních obránců a celkově s obranou to bylo takové složité," řekl Masopust.

V 76. minutě přepustil místo střídajícímu Milanu Havlovi. "Bohužel mě pak někdy kolem 70. nebo 75. minuty chytaly křeče, takže už to bylo horší. Hrál jsem o víkendu po delší době, mám za sebou po delší době dva zápasy, takže je to složitější," uvedl Masopust.

Věří, že se tým po porážce ve Švédsku oklepe a zvládne úterní přípravný zápas ve Walesu, s nímž si zopakuje souboje z kvalifikační skupiny. "Uvidíme, jak zareagují trenéři. Jestli budou chtít pozměnit sestavu a dát šanci dalším klukům, kteří teď třeba tolik nehráli a nebo jsou tu poprvé. Jednoznačně budeme chtít vyhrát," dodal Masopust.