Všichni dospělí mají nárok na třetí dávku očkování po pěti měsících

Praha - Všichni dospělí mají od dnešního dne nárok na třetí dávku očkování proti covidu-19 po pěti měsících. Dosud si lidé mladší 30 let museli počkat o měsíc déle. Urychlení se dotkne více než 251.000 lidí. Celkově byla posilující dávkou očkována zhruba pětina české populace a třetina těch, kteří očkování dosud absolvovali.

Ve věkové skupině 18 až 30 let bylo dosud očkováno téměř 723.000 lidí, z nich 47.500 do neděle 2. ledna posilující očkování absolvovalo. Jsou to lidé, kteří dostali druhou dávku vakcíny alespoň před půl rokem, tedy nejpozději do 4. července. Ode dneška se mohou registrovat k očkování nebo si pro vakcínu přijít na očkovací místa, kde registraci nevyžadují, už pět měsíců po druhé dávce.

Přeočkování tak je po pěti měsících dostupné pro všechny dospělé. Poslední věková skupina dosud přibyla 27. prosince, kdy se zrychlení dotklo asi 155.000 lidí ve věku 35 až 44 let. Za první den si nechalo vakcínu aplikovat asi 9300 z nich a kolem 90.000 se k posilujícímu očkování registrovalo.