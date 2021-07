Všichni čeští tenisté jsou v 2. kole, jednička Bartyová vypadla

Tokio - Tenistka Karolína Plíšková si v 1. kole olympijského turnaje v Tokiu snadno poradila s Francouzkou Alizé Cornetovou. Pátá nasazená hráčka zvítězila 6:1, 6:3. Dva sety stačily k postupu také turnajové desítce Petře Kvitové, která zdolala Italku Jasmine Paoliniovou 6:4, 6:3. Ve dvouhře tak pokračují všechny čtyři české tenistky, už v sobotu si postup do 2. kola zajistily Barbora Krejčíková i Markéta Vondroušová. Stoprocentní českou úspěšnost zpečetil Tomáš Macháč výhrou 6:7, 6:4, 6:4 nad Portugalcem Joaem Sousou. Andy Murray, vítěz dvouhry z Londýna i z Ria, se krátce před zápasem 1. kola odhlásil z turnaje. Čtyřhru by hrát měl.

Naopak hned po prvním zápase se s tokijskou dvouhrou nečekaně rozloučila světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová, která podlehla Španělce Saře Sorribesové 4:6, 3:6. Nejvýše nasazený deblový pár Krejčíková, Kateřina Siniaková vyhrál v úvodním kole nad Hsieh Jü-čche a Hsu Čche-jü z Tchaj-wanu 6:2, 6:1. Stejně hladce postoupily při společné premiéře ve čtyřhře i Karolína Plíšková s Markétou Vondroušovou, jež smetly Číňanky Čeng Saj-saj s Tuan Jing-jing 6:2, 6:1.

Finalistka nedávného Wimbledonu Plíšková se s Cornetovou, které patří v žebříčku WTA 66. místo, utkala popáté. Po úvodním nezdaru další tři zápasy vyhrála, ten dosud poslední předloni v Miami ve třech setech.

Při své olympijské premiéře začala Plíšková zostra, dvakrát prolomila jednatřicetileté Francouzce podání a vedla 3:0. Pak sama přišla o servis také, ale Cornetová ho v úvodní sadě nakonec neudržela ani jednou. Setbol česká tenistka proměnila nechytatelným returnem a její pohodu krátce nato dokumentovalo i eso z druhého podání.

Znovu si vypracovala vedení 3:0 a po hodině a třech minutách zápas ukončila. "Hrála jsem fakt dobře. První set byl skoro bez chyby. V druhém se pár chybiček našlo. Nečekala jsem, že budu hrát tak dobře," řekla světová sedmička.

Byla ráda, že zápas zvládla rychle, jak si předsevzala. "Byl to můj plán hrát maximálně hodinu, protože podmínky jsou brutální. Nechtěla jsem se zdržovat, tím spíše, že mě čeká ještě zápas čtyřhry," dodala Plíšková. V druhém kole se utká se Španělkou Carlou Suárezovou, s kterou má bilanci 4:3 a naposledy s ní prohrála před šesti lety.

Bronzová medailistka z Ria 2016 Kvitová rozhodla první set v desáté hře, do té doby se oboustranně hrálo bez brejkbolů. V druhé sadě sice česká reprezentantka také přišla o podání, ale italské soupeřce ho dokázala sebrat dvakrát.

"Myslím, že mi šel po delší době servis, až na jeden game. To bylo překvapení a hodně mě držel, hlavně v prvním setu, protože jsem nemohla najít rytmus na return, což se mi povedlo v posledním gamu první sady. A dost možná to rozhodlo celý zápas, protože jsem se do toho dostala. A začala jsem se lépe pohybovat, lépe jsem umísťovala míče," řekla Kvitová.

V druhém kole tokijské dvouhry Kvitová nastoupí proti Belgičance Alison van Uytvanckové, kterou loni v jediném vzájemném utkání porazila. "Budu do toho muset chodit, aby neměla čas na tyhle svoje rozebíračky a vydržet, protože každý míč přijde úplně jinak. Bude to o tom, abych byla soustředěná, abych na tom byla dobře nohama a chodila do toho," řekla.

Jediný český mužský zástupce Macháč, který se do olympijského turnaje dostal až díky přerozdělování neobsazených míst, musel s portugalským veteránem Sousou bojovat dvě a půl hodiny. V prvním setu otočil skóre z 2:4 na 5:4, ale nakonec prohrál v tie-breaku. Poté dvacetiletý Čech zlepšil servis, který už do konce zápasu neztratil, a díky dvěma brejkům či 12 esům si zajistil postup do druhého kola. V něm se v úterý utká s osmým nasazeným Argentincem Diegem Schwartzmanem.

Bartyové, která ve finále Wimbledonu zdolala Plíškovou a získala druhý grandslamový titul, nevyšel na centrálním dvorci začátek zápasu. S 48. hráčkou žebříčku WTA Sorribesovou rychle prohrávala 1:4 a ztrátu v prvním setu už nedohnala. Druhou sadu pak rozhodly další dva brejky španělské tenistky v závěru. Naproti tomu domácí hrdinka a nasazená dvojka Naomi Ósakaová, která v pátek v Tokiu zapálila olympijský oheň, snadno postoupila přes Číňanku Čeng Saj-saj.

Obhájce zlata Murray se odhlásil z dvouhry

Murray měl v 7:00 SELČ nastoupit proti devátému nasazenému Felixi Augerovi-Aliassimemu. Místo něj hrál náhradník Max Purcell z Austrálie a kanadského favorita překvapivě vyřadil. "Jsem velmi zklamaný, že musím vzdát dvouhru, ale lékaři mi doporučili, abych ve dvou turnajích nehrál. Soustředím se na čtyřhru s Joem," uvedl Murray v prohlášení britského týmu.

V sobotu Murray a Salisbury vyřadili v úvodním kole čtyřhry druhý nasazený francouzský pár Pierre-Hughes Herbert, Nicolas Mahut.

Čtyřiatřicetiletý Murray poprvé na olympiádě startoval v roce 2008 v Pekingu, kdy vypadl v prvním kole. V Londýně získal zlato a triumf zopakoval o čtyři roky později v Riu de Janeiro. Z roku 2012 má ještě stříbro ze smíšené čtyřhry s Laurou Robsonovou.

Na okruhu ATP získal 46 titulů, z toho třikrát triumfoval na grandslamech. Nyní mu ale v žebříčku patří až 104. místo.

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Macháč (ČR) - J. Sousa (Portug.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, Tsitsipas (3-Řec.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 3:6, 6:3, A. Zverev (4-Něm.) - Lu Yen-Hsun (Tchaj-wan) 6:1, 6:3, Nišikori (Jap.) - Rubljov (5-Rus.) 6:3, 6:4, Hurkacz (7-Pol.) - Saville (Austr.) 6:2, 6:4, Schwartzman (8-Arg.) - Varillas (Peru) 7:5, 6:4, Purcell (Austr.) - Auger-Aliassime (9-Kan.) 6:4, 7:6 (7:2), Ivaška (Běl.) - Monfils (10-Fr.) 6:4, 4:6, 7:5, Chačanov (12-Rus) - Nišioka (Jap.) 3:6, 6:1, 6:2, Duckworth (Austr.) - Klein (SR) 5:7, 6:3, 7:6 (7:4), Galán (Kol.) - Safvát (Eg.) 7:5, 6:1, Broady (Brit.) - F. Cerúndolo (Arg.) 7:5, 6:7 (4:7), 6:2, Kukuškin (Kaz.) - F. Coria (Arg.) 7:6 (7:4), 7:5, Koepfer (Něm.) - Bagnis (Arg.) 3:6, 6:3, 7:5, Giron (USA) - Gombos (SR) 7:6 (7:4), 3:6, 6:2, Tiafoe (USA) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Cornetová (Fr.) 6:1, 6:3, Kvitová (10-ČR) - Paoliniová (It.) 6:4, 6:3, Sorribesová (Šp.) - Bartyová (1-Austr.) 6:4, 6:3, Ósakaová (2-Jap.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:1, 6:4, Sabalenková (3-Běl.) - Linetteová (Pol.) 6:2, 6:1, Svitolinová (4-Ukr.) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 5:7, 6:4, Muguruzaová (7-Šp.) - Kuděrmětovová (Rus.) 7:5, 7:5, Giorgiová (It.) - Bradyová (11-USA) 6:3, 6:2, Alexandrovová (Rus.) - Mertensová (12-Belg.) 4:6, 6:4, 6:4, Wang Čchiang (Čína) - Cepedeová (Par.) 6:4, 6:3, Podoroská (Arg.) - Putincevová (Kaz.) 7:6 (7:4), 1:3 skreč, Suárezová (Šp.) - Džabúrová (Tun.) 6:4, 6:1, Ferrová (Fr.) - Sevastovová (Lot.) 2:6, 6:4, 6:2, Van Uytvancková (Belg.) - Jorovičová (Srb.) 6:3, 6:2, Vesninová (Rus.) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:7 (2:7), 6:4, Vekičová (Chorv.) - Garciaová (Fr.) 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - Švedovová (Kaz.) 7:5, 3:2 skreč.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Hsieh Jü-čche, Hsu Čche-jü (Tchaj-wan) 6:2, 6:1, Karolína Plíšková, Vondroušová (ČR) - Čeng Saj-saj, Tuan Jing-jing (Čína) 6:2, 6:1.