Všichni čeští muži a Fišerová jsou ve finále kajaků na ME ve vodním slalomu

Liptovský Mikuláš (Slovensko) - Všichni čeští kajakáři Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Ondřej Tunka se kvalifikovali do finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Mezi ženami uspěla na kajaku Tereza Fišerová, která tak v Liptovském Mikuláši proměnila ve finálovou účast premiérový start na vrcholné seniorské akci mezi dospělými v této kategorii.

Prskavec se kvalifikoval až ze druhé jízdy, takže mezi třicítkou semifinalistů nastupoval už jako desátý. Předvedl skvělou jízdu a jako první se dostal pod sto sekund. Nebylo pochyb, že jeho čas 96,64 sekundy bude stačit na finále. Nakonec ho nikdo nepředstihl a stejně jako na loňských olympijských hrách v Tokiu pojede Prskavec ve finále jako poslední. "Já myslím, že to celé bylo hodně vyklouzané, nikde jsem to netlačil, všechno bylo takové, že to krásně vycházelo a tak to tady funguje," pochvaloval si po semifinále.

S přehledem postoupil také Přindiš, který závodí se zlatým číslem pro úřadujícího evropského šampiona. "Za mě dobrý. Chtěl jsem předvést takovouhle jízdu, kde nebudu muset riskovat, nebudu muset dole tlačit čas. Měl jsem tam pár drobností, ale jelo to bez většího problému," radoval se kajakář, který na tréninkového kolegu Prskavce ztratil 2,11 sekundy a kvalifikoval se z páté příčky.

Vzhledem k tomu, že finále kajakářů bude patnáctičlenné, stačilo dvanácté místo na postup i mistru světa z roku 2017 Tunkovi. Tomu v chladném počasí dole mrzly ruce a docházely síly. "Z toho pramenila i moje chyba za poslední bránou, kde jsem skončil ve vracáku a do cíle jsem jel hrozně pomalu," poznamenal.

Úspěšná kanoistka Fišerová, která tentokrát startuje i na kajaku, proklouzla do ženského finále z poslední postupové desáté příčky. Ztratila rovných osm sekund na nejrychlejší Stefanii Hornovou z Itálie.

Fišerová vyrážela na trať jako šestá a po bezchybné jízdě se zařadila na třetí příčku. Na startu ale bylo dalších čtrnáct kajakářek, takže musela čekat, jak si povedou. V závěru to vypadalo na nepostupovou jedenáctou příčku, ale do finále ji dostalo selhání páté ženy olympijského závodu v Tokiu Klaudie Zwoliňské. Polská kajakářka minula sedmnáctou branku a měla po nadějích.

Česká reprezentantka nevěřila svým očím. "Já bych řekla, že je to takový úlet. Opravdu nechápu a vstřebávám to. Ale jsem šťastná a určitě si tu finálovou jízdu užiju," podivovala se v cíli.

Druhá Češka v semifinále Antonie Galušková obsadila sedmnácté místo se ztrátou 17,52 sekundy. Udělala chybu na soutoku dvou tratí. "Dala jsem maličko větší náklon a bubláky se tam o mě postaraly víc, než by měly. Dvakrát jsem se tam málem převrátila, od toho se zbytek jízdy odvíjel," popisovala.