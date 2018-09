Rio de Janeiro - Do pátečního semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu postoupily z prvního kola kvalifikace všechny české kajakářky včetně mistryně světa z roku 2015 Kateřiny Kudějové a kanoista Lukáš Rohan. Jeho týmové kolegy Vítězslava Gebase a Tomáše Raka čeká v Riu de Janeiro opravná jízda. Kajakáři a kanoistky mají kvalifikaci ve čtvrtek.

Z kajakářek si nejlépe vedla Kudějová, která díky čisté jízdě obsadila šestou příčku. Na vítězku kvalifikace Jessicu Foxovou z Austrálie ztratila bezmála čtyři sekundy. "Jelo se mi dobře, ale moc mi nevycházely povody na válcích. Všude jsem se tam zasekla. Chtěla jsem si trochu pojistit bránu, kterou jsem minula na olympiádě, jela jsem úplně do válce a trochu jsem tam zůstala. Ale byla to hezká jízda, mám z ní dobrý pocit," uvedla v tiskové zprávě Kudějová, která se ve finále OH musela vracet do branky a skončila desátá.

Do postupové dvacítky se vedle ní vešly i dvanáctá Barbora Valíková a sedmnáctá Veronika Vojtová.

Třiadvacetiletý Rohan potvrdil, že by měl být podle světového žebříčku aktuálně nejlepším českým kanoistou. V úvodní kvalifikační jízdě obsadil osmnáctou příčku, což ho zařadilo mezi přímo postupující. Jel sice čistě, ale na nejrychlejší slovenskou legendu Michala Martikána ztratil přes pět sekund. "Cílem bylo dostat se do semifinále a nejet druhou jízdu. Nebylo to dokonalé, udělal jsem tam chybu ve středu, ale zaplaťpánbůh to i s tou chybou stačilo," komentoval svůj výkon Rohan.

Bronzový medailista z ME Rak i čtvrtý muž olympijského závodu Gebas skončili v prvním kole pod čarou a museli se na trať vydat znovu. Druhé kolo lépe sedlo Gebasovi, který se na rozdíl od toho prvního vyhnul "šťouchu" a skončil čtvrtý. Rak rovněž po čisté jízdě uzavřel postupovou desítku z druhého kvalifikačního kola.