Všichni čeští kajakáři pojedou finále ME slalomářů, kajakářky vypadly

Ivrea (Itálie) - Všichni čeští kajakáři postoupili do finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek se v semifinále seřadili od sedmého do devátého místa. Česko naopak nebude mít zastoupení ve finále kajakářek. V italské Ivree se dnes nevedlo ani obhájkyni titulu Kateřině Minařík Kudějové, která po spoustě chyb včetně padesátisekundové penalizace na patnácté brance skončila v semifinále až osmadvacátá.

Všichni čeští reprezentanti zajeli čistě, což bylo pro postup do finálové desítky nezbytné. Hradilkovi se sice objevil šťouch na třetí brance, ale pak ho rozhodčí smazali. Obhájce titulu Prskavec ztratil 2,85 sekundy na nejrychlejšího Felixe Oschmautze. Jednadvacetiletý Rakušan byl v semifinále suverénně nejrychlejší, vyhrál o 1,21 sekundy. Finále kajakářů začne ve 14:41.

Zhruba o půl hodiny dříve pojedou o medaile kajakářky. Tam ale nebude titul obhajovat Minařík Kudějová. Do prvního mezičasu v semifinále jela dobře, ale vzápětí se musela vracet do osmé a deváté branky. "Podcenila jsem to. Viděla jsem holky, že to zkracujou, a udělala jsem to taky, ale proud mě odvezl pryč. Byla to chyba, která už nešla napravit. Škoda, ale nic s tím neudělám." řekla v nahrávce pro média kajakářka, která bude Česko reprezentovat na OH v Tokiu.

Když netrefila protivodnou patnáctou branku, už se znovu nevracela. "Tam by mi trvalo fakt dlouho, než bych to všechno objela. Říkala jsem si, že nemá smysl tam jet. Už mi docházely síly," poznamenala Kudějová.

Nejlepší Češkou byla Antonie Galušková, která sice jela čistě, ale časově za čelem zaostala. Na nejrychlejší Maialen Chourratovou ze Španělska ztratila 4,39 sekundy, od postupové desítky ji na patnáctém místě dělilo 1,32 vteřiny. Třetí členka páteční bronzové hlídky Veronika Vojtová minula poslední branku a obsadila 26. příčku. Ani bez padesátisekundové penalizace by nepostoupila.