Všichni čeští kajakáři a kanoistky jsou v semifinále ME slalomářů

Praha - Všichni čeští kajakáři a kanoistky hladce postoupili do semifinále mistrovství Evropy ve vodním slalomu, které dnes začalo v Praze. První kvalifikační kolo v Troji vyhráli Vít Přindiš a Tereza Fišerová. Startovní pole šampionátu, který je náhradou za zrušené květnové ME v Londýně, není tak početné jako obvykle kvůli pandemii koronaviru a zhoršující se epidemiologické situaci v Česku.

Mezi kajakáři vstoupil do závodu úspěšně loňský evropský šampion a stříbrný medailista z Prahy 2018 Přindiš. Zajel nejrychlejší bezchybnou jízdu. "Myslím, že tam bylo ještě docela dost rezerv. Byla to kvalifikace, já jsem se snažil ji zajet dobře. Pár drobností tam bylo, pár věcí jsem zase zajel lépe, než jsem čekal. Tohle je první krok, který jsme udělali, a teď si odpočinout a připravit se na zítřek," prohlásil.

Ze třetího místa ho do sobotního semifinále doprovodil úřadující mistr světa Jiří Prskavec, který kvůli doteku dvacáté branky ztratil na reprezentačního kolegu 16 setin. "Byla to taková kvalifikační jízda v pohodě. Já jsem si myslel, že jsem se otřel na jedničce. Byla to dvacítka, o té jsem nevěděl. Bude to chtít tu jízdu uvolnit a maličko zkrátit, aby to byla top jízda, na kterou jsem tady v Troji zvyklý," řekl.

Ze sedmnáctého místa postoupil do semifinále stříbrný olympijský medailista z Londýna Vavřinec Hradilek. Dvanáctou příčkou se kvalifikoval debutant na velké seniorské akci Tomáš Maslaňák, který se do týmu dostal jako čtvrtý díky Přindišově místu pro obhájce titulu.

Mezi kanoistkami předvedla suverénní čistou jízdu dvojnásobná medailistka z mistrovství světa Fišerová. Stříbrná medailistka z ME 2017 zvítězila o 6,67 sekundy před Rakušankou Nadine Weratschnigovou. S velkým přehledem z první jízdy do semifinále postoupily i Tereza Kneblová, která skončila třetí, a Gabriela Satková, jež obsadila pátou příčku.

Odpoledne od 13:45 čeká kvalifikace kajakářky a kanoisty.