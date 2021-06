Všichni čeští kajakáři a Galušková jsou ve finále SP

Praha - Všichni čeští kajakáři a kajakářka Antonie Galušková postoupili do finále Světového poháru ve vodním slalomu v Praze. Velkou sílu potvrdil v Troji domácí mužský kajakářský tým. Semifinále vyhrál Jiří Prskavec před Vítem Přindišem. Vavřinec Hradilek ztratil v závěrečné třetině trati a postoupil s bezmála čtyřsekundovou ztrátou z devátého místa. Naopak vypadla olympionička Kateřina Minařík Kudějová.

Úřadující mistr světa Prskavec, který přípravu směřuje k olympijským hrám v Tokiu, předvedl jasně nejrychlejší jízdu i s vypuštěným závěrem. Letošní mistr Evropy Přindiš, jenž jel povněž čiště, na něj ztratil sekundu a půl.

Galušková postoupila do finále z devátého místa. Měla dotek hned na třetí brance a další přidala na jednadvacáté. Díky poměrně rychlému času ztratila 3,22 sekundy na nejrychlejší Klaudii Zwolinskou z Polska a pronikla do finálové desítky. Minařík Kudějová přišla o šanci na finále, když nadvakrát projížděla osmnáctou branku. V semifinále byla s osmisekundovou ztrátou šestnáctá. Projevilo se, že formu ladí na OH v Tokiu.

"Je bohužel docela znát, že jsme hodně trénovali a moc jsme se na to nepřipravili. Cítím trochu tuhý ruce, což není v pořádku na ty závody. Mrzí mě, že se to úplně nepovedlo, ale na druhou stranu tohle byl trénikový závod," řekla Minařík Kudějová. Debutantka v seniorské reprezentaci Lucie Nesnídalová obsadila 23. příčku.

Finálový program začne ve 12:03.