Vsetínská Bečva po dešti vystoupí na třetí povodňový stupeň

Praha - Po vydatném dešti meteorologové očekávají dnes po 07:00 na Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích třetí stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti a silnice. Rozvodnit se mohou také menší řeky, které odvodňují Beskydy. Výstrahu vydal dnes Český hydrometeorologický ústav.

Vsetínská Bečva překročila druhý povodňový stupeň dnes ve 04:30. Podle meteorologů by třetího stupně měla dosáhnout po 07:00, výstraha platí do 10:00. Voda může zaplavit níže položené obydlené oblasti a silnice, v podmáčené půdě mohou padat stromy. Některé mosty a silnice mohou být uzavřeny. Lidé by měli parkovat auta na výše položených místech a vyvarovat se pohybu v korytě řeky.

Vydatný déšť může podle meteorologů dnes zvýšit hladiny řek zejména ve Zlínském kraji, kde je kromě Vsetínské Bečvy ještě povodňový stupeň jedna na Bystřičce, a dále v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Řeky tam mohou místy překročit první povodňový stupeň, tedy bdělost. Tato výstraha platí do 14:00.