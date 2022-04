Vsetín zdolal Jihlavu 5:4 v prodloužení a vyrovnal finále první ligy na 1:1

Vsetín - Hokejisté Vsetína porazili ve druhém finále play off první ligy doma Jihlavu 5:4 v prodloužení a vyrovnali stav série na 1:1. Rozhodl o tom v čase 68:57 v přesilové hře pěti proti třem Roman Vlach. Souboj o triumf v druhé nejvyšší soutěži a účast v baráži o extraligu proti Kladnu bude pokračovat ve čtvrtek a v pátek v Jihlavě a s jistotou se vrátí v neděli do Vsetína.

Jihlava se musela obejít oproti nedělnímu duelu bez obránce Tomáše Valenty a útočníků Tomáše Čachotského a Tomáše Harkabuse, kouč Viktor Ujčík tak nasadil do hry jen devět forvardů. Do sestavy Valachů se zařadil obránce Lubomír Štach místo Šimona Jenáčka.

Domácí se ujali vedení v 9. minutě, kdy se po Zemanově přihrávce trefil z pravého kruhu Ondračka. Dukla odpověděl po 143 sekundách. Do úniku se dostal Skořepa a překonal Málka blafákem do bekhendu. Ve 14. minutě vrátil Vsetínu náskok Zeman, který se prosadil z dorážky po Bergerově pokusu.

Na konci první třetiny se dočkal Vsetín po Judově faulu první přesilovky, ale nevyužil ji a naopak po 21 sekundách druhé části ještě stále v oslabení vyrovnal Havránek. Valaši se ubránili při Zemanově trestu a sami nevyužili přesilovku při Brožově vyloučení. Po faulech Helta a Semana se domácím naskytla na 96 vteřin přesilovka pěti proti třem, ale nejen že ji nevyužili, ale dokonce inkasovali po Skořepově úniku. V pokračující klasické početní výhodě ale Vsetín vyrovnal díky Říhově střele z hranice pravého kruhu.

Znovu se Říha prosadil ve 46. minutě střelou od modré čáry. Vyrovnat mohl Čermák a potom přesilovku Dukly při Smetanově vyloučení přerušil po 48 sekundách faulem Bilčík. Právě on ale v závěru poslal zápas do prodloužení a vyrovnal při power play v čase 59:45.

V prodloužení mohl v 67. minutě rozhodnout Vlach, ale v úniku na Žukova nevyzrál. Po vyloučeních Semana a Brože se ale Valachům naskytla výhoda pěti proti třem a tentokrát Vlachův pokus z pravé strany z úhlu skončil za jihlavským gólmanem.

Hlasy trenérů po 2 utkání finále první hokejové ligy

Jan Srdínko (Vsetín): "Dá se říct, že v dnešním zápase jsme protrpěli vítězství. Bylo to nesmírně těžké, protože se to pro nás nevyvíjelo úplně nejlíp. Pokaždé, když jsme dali gól, tak soupeř po nějaké naší individuální chybě srovnal, a vyvrcholilo to patnáct vteřin před koncem, kdy dal na 4:4. Musíme ocenit sílu týmu, že to kluky nepoložilo a v pravý čas jsme si v přesilové hře pomohli gólem na 5:4."

Karel Nekvasil (Jihlava): "Bylo to jako na houpačce. Prohrávali jsme, dokázali jsme to otočit, potom se zase Vsetín dostal do vedení a nám se podařilo při power play pár vteřin před koncem srovnat utkání. U nás byl dnes největší problém nedisciplinovanost, protože tam byla spousta faulů. V prvním oslabení tři proti pěti jsme sice dokázali ujet a dát gól, ale v tom samém oslabení skóroval i Vsetín. To oslabení tří proti pěti v prodloužení mrzí ze zápasu nejvíc. Na druhou stranu to, co v této sestavě kluci dokázali, když hráli v takovém nasazení sedmdesát minut na tři lajny, tak před nimi můžeme jen smeknout."

VHK Robe Vsetín - HC Dukla Jihlava 5:4 v prodl. (2:1, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Ondračka (A. Zeman, Berger), 14. A. Zeman (Berger, Štach), 36. J. Říha (Roman Vlach), 46. J. Říha (Rob, Venkrbec), 69. Roman Vlach (J. Říha, Jerofejevs) - 11. Skořepa, 21. T. Havránek, 35. Skořepa, 60. Bilčík (Skořepa, T. Havránek). Rozhodčí: Čech, Cabák - Zídek, Komínek. Vyloučení: 4:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 4020. Stav série: 1:1.

Sestavy:

Vsetín: J. Málek - Ondračka, Smetana, Jerofejevs, J. Říha, Štach, Hryciow, J. Jenáček - Rob, Venkrbec, Jonák - Klímek, Kucharczyk, R. Půček - A. Zeman, Roman Vlach, Berger - Vítek, D. Březina, Hořanský. Trenér: Stantien.

Jihlava: Žukov - L. Mareš, Bilčík, Eliáš, Kowalczyk, Dundáček, Kachyňa, Chvátal - T. Havránek, Skořepa, P. Čermák - Helt, M. Zadražil, M. Juda - V. Brož, Menšík, F. Seman. Trenér: Ujčík.