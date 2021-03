Vsetín postoupil do čtvrtfinále, Sokolov a Slavia vyrovnaly série

Praha - Hokejisté Vsetína vyhráli ve čtvrtém utkání předkola play off první ligy v Ústí nad Labem 4:3 a po vítězství v sérii 3:1 na zápasy postoupili do čtvrtfinále. Do něj vstoupí v pátek na ledě Vrchlabí. Tento výsledek také rozhodl o tom, že Poruba po nedělním postupu narazí na Přerov. Středeční rozhodující pátý zápas si vynutily Sokolov vítězstvím nad Litoměřicemi 3:2 v prodloužení a Slavia výhrou nad Třebíčí 4:3.

Po základní části pátý Vsetín díky nedělní výhře 5:2 získal v sérii mečbol, ale dnes dvakrát prohrával o dva góly. Slovan poslal ve 14. minutě do vedení Dominik Sklenář a ve 28. minutě v přesilové hře zvýšil Martin Tůma. Za půl minuty sice snížil Adam Zeman, ale za dalších 76 sekund v další početní výhodě vrátil domácím dvoubrankový náskok Daniel Vrdlovec.

Favorit zareagoval ještě před pauzou a obrat zahájil v přesilovce obránce Šimon Jenáček. Ve 47. minutě vyrovnal Roman Půček a v čase 50:22 rozhodl jednačtyřicetiletý Radim Kucharczyk. Majitel zlaté medaile z roku 2001 s Valachy za triumf v extralize dotlačil puk za Petra Hamalčíka z dorážky.

Litoměřice obrat v sérii z 0:1 na 3:1 nedokonaly. Sokolov už ve 4. minutě otevřel skóre díky přesilovkové trefě Víta Jiskry a šest sekund před koncem druhé třetiny zvýraznil náskok Jaromír Kverka. Jenže brankami ve 47. a 49. minutě smazal vedení Baníku Patrik Miškář. V čase 62:12 ale potrestal vyloučení Martina Procházky obránce Jan Pohl a poslal boj zpět do Litoměřic.

Slavia dokázala odpovědět na nedělní prohru 0:1 a opět srovnala v souboji s Horáckou Slavií krok. Sice od poloviny úvodní třetiny prohrávala po brance nejlepšího střelce základní části Ladislava Bittnera, ale za 107 sekund srovnal Daniel Kružík a ve druhé třetině jej napodobili Petr Vampola a Filip Vlček.

Krátce po polovině utkání sice snížil Martin Štovíček, ale 48 sekund před koncem druhé části vrátil Slavii dvoubrankové vedení kapitán Jan Novák v přesilovce čtyř proti třem. Hosty dostal opět na kontakt v 52. minutě Václav Krliš, těsný náskok ale už Pražané uhájili.

Předkolo play off první hokejové Chance ligy - 4. zápasy:

Ústí nad Labem - Vsetín 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Branky: 14. D. Sklenář, 28. M. Tůma, 30. Vrdlovec - 29. A. Zeman, 39. Š. Jenáček, 47. R. Půček, 51. Kucharczyk. Rozhodčí: Wagner, Micka - Flegl, Jindra. Vyloučení: 6:5, navíc Trávníček - Roman Vlach oba 10 min. Využití: 2:1. Bez diváků. Konečný stav série: 1:3.

Sokolov - Litoměřice 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 4. Jiskra, 40. Kverka, 63. J. Pohl - 47. a 49. Miškář. Rozhodčí: Zubzanda, Hucl - Belko, Sedláček. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Bez diváků. Stav série: 2:2.

Slavia Praha - Třebíč 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Branky: 12. Kružík, 23. Vampola, 27. F. Vlček, 40. J. Novák - 10. Bittner, 32. Šťovíček, 52. Krliš. Rozhodčí: Pilný, Souček - Hnát, Šimánek. Vyloučení: 7:9, navíc Tejnor (Vsetín) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Stav série: 2:2.

Další program:

Středa 17. března - 5. zápasy:

17:00 Litoměřice - Sokolov,

17:30 Třebíč - Slavia Praha.