Všeobecnou očkovací povinnost proti covidu-19 německý parlament odmítl

Berlín - Německo všeobecnou očkovací povinnost proti covidu-19 nezavede. Parlament dnes odmítl kompromisní návrh části poslanců vládních stran nařídit očkování od 60 let věku. Hlasování předcházela bouřlivá debata mezi zastánci a obhájci vakcinace. Pro vládu kancléře Olafa Scholze je výsledek hlasování neúspěchem, povinnou imunizaci totiž podporovali šéf německé vlády i ministr zdravotnictví Karl Lauterbach.

Lauterbach se v projevu před hlasování snažil poslance přesvědčit, že povinné očkování osob starších 60 let je tou nejlepší cestou, jak se připravit na možnou podzimní vlnu pandemie. "Nesmíme si zvyknout na to, že každý den umírá 200 či 300 lidí," řekl Lauterbach o aktuální bilanci úmrtí nakažených.

Spolkový sněm ale Lauterbachův apel nevyslyšel a návrh všeobecné očkovací povinnosti odmítl s 378 hlasy. Pro povinnou imunizaci se vyslovilo 296 poslanců a devět dalších se hlasování zdrželo.

S kompromisem na poslední chvíli tento týden přišla skupiny vládních poslanců sociální demokracie (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP). Toto řešení sloučilo dva původní návrhy, které žádaly povinné očkování od 18 let a od 50 let. Kompromis počítal s tím, že v případě špatné epidemické situace by mohl parlament očkovací povinnost rozšířit od 18 let. Možné bylo povinnou vakcinaci i zcela odvolat, pokud by proočkovanost populace byla do léta dostatečně vysoká.

V 83milionovém Německu bylo dosud plně očkováno 76 procent lidí, posilující dávku pak má 58,9 procenta. U starších 60 let je základní proočkovanost 88,8 procenta, posilující dávku má 79,1 procenta.