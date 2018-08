Praha - Složení penzí by se mělo od ledna změnit, což se odrazí v příštích valorizacích. Přilepšit by si měli lidé s nízkou penzí, ostatním by důchod měl v budoucnu růst pomaleji než dosud. Pro příští rok chce vláda k pravidelnému navýšení přidat každému důchodci ještě asi 300 Kč měsíčně. O dalších tisíc korun by měl důchod vzrůst lidem nad 85 let. Vládní verzi důchodové novely s těmito úpravami schválila Sněmovna.

Poslanci odmítli senátní verzi s přidáním tisícikoruny po 25 letech v penzi. Aby zákon začal od září platit, musí ho ještě podepsat prezident.

Sněmovna schválila normu jednohlasně. Pro bylo všech 170 přítomných poslanců. Senátní návrh podpořilo 69 ze 169 hlasujících zákonodárců, 69 bylo proti a 31 se zdrželo.

Dolní komora o důchodové novele jednala asi tři hodiny. Spor se vedl o vládní a senátní návrh, tedy o to, kdo by měl dostat tisícikorunu navíc. Zatímco podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) je spravedlivější vládní verze, podle opoziční ODS, TOP 09, Starostů a nezávislých a SPD je to naopak verze senátní.

Podle schváleného vládního záměru by měli mít od příštího roku o tisícikorunu vyšší důchod lidé, jimž bylo 85 let. Týkat se to má zhruba 200.000 seniorů. V roce 2019 by to mělo stát asi 2,4 miliardy. Senát navrhoval přidat tisícikorunu těm, kteří pobírají penzi 25 let. Týkalo by se to asi 400.000 lidí a výdaj by byl dvojnásobný.

Dosud se lidem zvyšuje důchod, když je jim 100 let. Zvedá se o 2000 korun. Tato úprava se zavedla už v roce 1969, jen postupně rostla částka.

Důchod se skládá z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný, v zásluhové procentní výměře se odráží odpracované roky a výše výdělků a odvodů. Podle novely má pevná část penze odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo dosavadních devíti procent. Podíl zásluhové části se tak o něco zmenší. Roli to bude hrát při budoucích valorizacích. Do navýšení pevného dílu poputuje větší část z přidávané sumy, do procentní výměry menší. Lidé s nižší penzí si tak přilepší, ostatním porostou důchody o něco pomaleji než dosud.

Penze se valorizují podle poloviny růstu reálných mezd a podle růstu cen, což novela nemění. V příštím roce by se důchody měly zvednout v průměru o 600 korun. Vláda chce kvůli změně složení penze všem lidem, kteří pobírají starobní, invalidní a pozůstalostní důchod, přidat ještě dalších 300 korun. Putovat by měly do pevného dílu důchodu, který nyní činí 2700 korun. Tento krok by měl příští rok vyjít zhruba na 11 miliard korun, zákonná valorizace pak asi na 24 miliard.