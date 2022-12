Všechny zbraně dodané Západem na Ukrajinu jsou legitimními cíli, uvedla Moskva

Moskva - Všechny zbraně dodané Západem na Ukrajinu představují pro Rusko legitimní cíle. Podle agentury Reuters na to dnes upozornila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Tyto zbraně budou podle ní buď zničeny, nebo zabaveny. Konkrétně pak Zacharovová podle agentury TASS varovala před možnými dodávkami amerického systému protivzdušné obrany Patriot.

Západní země Ukrajinu napadenou Ruskem významně podporují i dodávkami zbraní, včetně těžkých dělostřeleckých či protivzdušných systémů. Tento týden zpravodajská televize CNN uvedla, že Spojené státy dokončují plány na vyslání výkonného systému protivzdušné obrany Patriot na Ukrajinu, která v posledních týdnech čelí masivním ruským útokům na energetickou infrastrukturu. Oficiální oznámení by podle televize mohlo přijít už tento týden.

Případné dodávky Patriotů na Ukrajinu zvýší riziko přímého zapojení americké armády do konfliktu, řekla Zacharovová na dnešním brífinku. "Dříve mnoho odborníků, včetně těch zámořských, pochybovalo o rozumnosti takového kroku, který by vedl k eskalaci konfliktu a zvýšil riziko přímého zapojení americké armády do bojů," cituje Zacharovovou TASS.

Ruské velvyslanectví ve Washingtonu na to už ve středu reagovalo varováním, že by to znamenalo další "provokativní krok", který by mohl mít "nepředvídatelné důsledky".