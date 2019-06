Všechny žádosti o investiční pobídky bude zřejmě schvalovat vláda

Praha - Vláda bude do budoucna zřejmě schvalovat všechny investiční pobídky, nejen velké strategické projekty. Pobídky chce do budoucna zaměřit na projekty s vyšší přidanou hodnotou a spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst. Počítá s tím novela zákona o investičních pobídkách, kterou dnes schválila Sněmovna. Poslanci odmítli návrh ODS na zrušení investičních pobídek. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Novela má posílit mezinárodní konkurenceschopnost Česka, snížit se mají rovněž nároky na státní rozpočet. Ministerstvo průmyslu očekává pokles počtu žádostí o investiční pobídky z výroby s nižší přidanou hodnotou. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl před poslanci, že zákon o investičních pobídkách dává svůj smysl, ale ve zcela jiné podobě než v jaké fungoval doposud.

Poslanci na návrh hospodářského výboru vyloučili z pobídek budování call center. Naopak odmítli návrh hospodářského výboru, aby se do vyhodnocování pobídek zapojila Hospodářská komora ČR. Ministr Havlíček uvedl, že do vyhodnocování se již dnes zapojuje nejen komora, ale i další zaměstnavatelské svazy. Porušení podmínek investiční pobídky však by mělo být posuzováno nikoli jako porušení rozpočtové kázně, ale podle daňových zákonů, jak doporučil výbor.

Havlíček se postavil proti návrhu na zrušení systému investičních pobídek i proti jejich omezení na malé a střední podniky, jak navrhoval Vojtěch Munzar (ODS). "Malé a střední firmy mají dostatečný počet nástrojů, aby podpořily svoji investici a dokonce ve vyšším stupni a zajímavěji, než kdyby získaly podporu tohoto charakteru," uvedl ministr Havlíček. Řekl také, že v současné době, kdy se ekonomika nachází v dobré kondici, je potřebné systém pobídek zásadně omezit a je třeba změnit jeho zacílení. Není ale možné to udělat razantně tak, že by stát vše zastavil, uvedl. Současné pobídky jsou podle něj překonané a diskutovalo se i o jejich zrušení, uvedl.

Munzar označil pobídky za dotace, které vytvářejí nefér podnikatelské prostředí. Mohou totiž nabízet levnější produkty nebo snadněji přetahovat zaměstnance. Munzar tvrdí, že každý dotační titul křiví trh. Konkurenční výhodou ČR by podle něj mělo být něco jiného než množství dotačních titulů, například nižší odvody, liberální prostředí nebo méně regulací. Havlíček ale poznamenal, že nejde o dotační tituly, ale v drtivé většině o stimulaci prostřednictvím snížení daňového základu.

Novela na návrh Pavla Juříčka (ANO) stanoví vládě lhůtu, aby žádost o pobídky projednala do třech měsíců. Ministr Havlíček uvedl, že tento návrh je podle jeho úřadu přijatelný.

Pobídky mají nyní formu slevy na dani z příjmů firem, hmotné podpory na pracovní místo, hmotné podpory na školení a rekvalifikaci či hmotné podpory na pořízení dlouhodobého majetku. Podporovány jsou zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb.