Všechny účastnické fondy byly ziskové, dynamické vynesly 19 pct.

Praha - V roce 2019 byly všechny účastnické fondy doplňkového penzijního spoření ziskové, nejlépe vklady účastníkům zhodnotily dynamické fondy, a to v průměru o 18,9 procenta. Vyvážené fondy vynesly 10,7 procenta, povinné konzervativní fondy 2,1 procenta. ČTK o tom informovala Asociace penzijních společností ČR.

V účastnických fondech doplňkového penzijního spoření, které letos vstupují do osmého roku své existence, si na penzi spoří téměř 1,1 milionu účastníků. Díky loňskému výnosu smazaly ztrátu z roku 2018 a období ziskovosti by mělo pokračovat i nadále.

"Predikce pro začátek roku 2020 je z pohledu spoření na penzi více než dobrá a letošní čísla by na loňské výnosy měla navázat. Nejvyšší výnos očekáváme u dynamických fondů, které se orientují z většiny na akcie. Pěkný výnos by měly přinést i vyvážené fondy, které nabízejí mix akcií a dluhopisů," uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

To, že v dlouhodobém pohledu se dynamičtější investování vyplatí, ukazuje podle něj porovnání kumulované inflace za období 2013 až 2019, která činila 10,6 procenta, a zhodnocení fondů. Ty vyvážené si za stejnou dobu připsaly 20,2 procenta, dynamické 36,2 procenta.

Transformované fondy, tedy původní penzijní připojištění, ve kterých stále zůstává přes tři miliony účastníků, zhodnotily za stejné období o zhruba osm procent, takže inflaci neporazily. "Je to jasná zpráva pro všechny, kterým do penze zbývá deset a více let, aby se zamysleli nad tím, jestli je pro ně opravdu tak zásadní jistota garance na konci každého roku, nebo jestli jsou ochotni akceptovat přirozené výkyvy trhu a důležitá je pro ně naspořená částka na konci spoření," dodal Poklop.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44 fondů jich zbylo devět.