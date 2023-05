Všechny české týmy v hokejové Lize mistrů se utkají s Ilvesem Tampere

Tampere (Finsko) - Hokejisté mistrovského Třince, Pardubic i Vítkovic se v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů utkají s Ilvesem Tampere. Zatímco Dynamo přivítá druhý tým základní části finské ligy doma, Oceláři i Ostravané se představí na severu Evropy. Podle nového herního systému soutěže všechny týmy odehrají v základní části šest zápasů - tři doma a tři venku.

Ligu mistrů bude hrát 24 týmů, o osm méně než v předešlé sezoně. Nově nebudou rozděleny do skupin, ale výsledky se budou započítávat do celkové tabulky a 16 mužstev následně postoupí do play off.

Schéma, na základě kterého došlo k rozdělení domácích a venkovních zápasů, určil dnešní los v dějišti mistrovství světa v Tampere. Týmy byly nejprve rozděleny do čtyř košů, v rámci kterých nemohly nastoupit proti sobě. Zároveň se v první části Ligy mistrů nemohou utkat ani týmy ze stejných zemí či soutěží.

Třinec přivítá doma EHC Red Bull Mnichov, Rapperswil-Jona Lakers a Aalborg Pirates, venku bude hrát proti Ilvesu Tampere, Pelicans Lahti a Stavangeru Oilers. Pardubice nastoupí doma proti Ilvesu, ERC Ingolstadt a Stavangeru, venku bude hrát proti Servette Ženeva, Skelleftea AIK a Belfastu Giants. Vítkovice se doma utkají s Mnichovem, EHC Biel-Bienne a Rapperswilem-Jona, venku narazí na Ilves, Ingolstadt a Lahti.

Vedle Ilvesu čekají extraligové zástupce opakované souboje i s Rapperswilem-Jona, za který hraje kapitán české reprezentace Roman Červenka, Mnichovem, Ingolstadtem, Stavangerem nebo Lahti, jež po sezoně opustila dvojice českých krajánků Patrik Bartošák - Lukáš Jašek.

"Los nám přisoudil velice zajímavé soupeře. Naši fanoušci se mají na co těšit. Ti z nich, kteří s námi pojedou na venkovní výjezdy, uvidí také velmi zajímavé zápasy. Utkáme se s týmy s odlišným stylem hokeje a pro celou organizaci to bude nová zkušenost," uvedl pardubický sportovní ředitel Dušan Salfický na klubovém webu. Prvním cílem Dynama, které v Lize mistrů startuje jako vítěz základní části, je postup do play off.

Liga mistrů začne 31. srpna, přesný rozpis soutěže bude zveřejněn v příštích dnech. Play off odstartuje 14. listopadu, finálový zápas je na programu 20. února. Vítězství obhajuje Tappara Tampere.