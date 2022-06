Všechny české kanoistky pojedou na SP slalomářů v Troji finále

Praha - Všechny české kanoistky postoupily do finále Světového poháru ve vodním slalomu v Praze. Semifinále v Troji dnes vyhrála bronzová medailistka z nedávného mistrovství Evropy Tereza Fišerová. S přehledem se do finálové desítky dostaly i sestry Martina a Gabriela Satkovy. V bojích o medaile bude naopak překvapivě chybět olympijská šampionka Jessica Foxová, která se musela vrátit do jedné z branek a skončila s velkou ztrátou čtyřiadvacátá.

Fišerová chybovala na osmé brance, ale i se dvěma trestnými sekundami měla o více než sekundu nejrychlejší čas před Slovenkou Zuzanou Paňkovou. Martina Satková byla v semifinále třetí, hned za ní skončila navzdory zaváhání na třinácté brance její mladší sestra Gabriela.

Nyní jedou semifinále kanoisté včetně olympijského medailisty Lukáše Rohana a úřadujícího mistra světa Václava Chaloupky.