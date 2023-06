Všechny české kajaky postoupily z kvalifikací SP ve vodním slalomu

Praha - Všechny české kajaky postoupily z kvalifikací Světového poháru ve vodním slalomu v Praze. Nejlépe si v Troji vedl olympijský šampion Jiří Prskavec, který úvodní jízdu vyhrál. Do opravné jízdy nemusel nikdo z jeho týmových kolegů ani žádná kajakářka.

Prskavec jel čistě a díky tomu byl o sedmnáct setin rychlejší než Brit Joseph Clarke, jenž měl dvě trestné sekundy. Do kvalifikační jízdy přitom nedával veškeré své úsilí. "Plán byl takový, že si to chci pohlídat, že nechci úplně plýtvat silou. Dojel jsem relativně čerstvý, nějaké síly jsem ušetřil a nakonec to stačilo na vítězství, což mě překvapilo. Z toho mám radost, dobrý pocit a zítra pokračujeme," ocenil.

Debutant na domácím Světovém poháru Jakub Krejčí postoupil ze šesté příčky. Jednadvacetiletý kajakář už v Troji absolvoval závody Českého poháru i menší mezinárodní akce, ale zjistil, že SP je o něčem jiném. "Je to mnohem větší, než jsem to čekal. Tlak z atmosféry na mě docela působí. Ale jsem zdravě nervózní. Zatím si to užívám," svěřil se. Mistr světa Vít Přindiš se dělil se Slovincem Peterem Kauzerem o jedenácté místo.

Nejlepší z českých kajakářek byla Tereza Fišerová, jež postoupila z páté příčky. Rychlostí se takřka vyrovnala vítězce kvalifikace Jessice Foxové, ale o lepší umístění ji připravily čtyři trestné sekundy. "Když jsem do jízdy vletěla, tak mi to přišlo skvělé, jak to hezky odsejpalo. Určitě mě mrzí dva doteky, ale na druhou stranu je pro mě důležitější vědět, že rychlost tam je. A teď jenom vyčistit doteky," pochvalovala si.

Antonie Galušková prošla do semifinále ze čtrnáctého místa, Amálie Hilgertová uspěla díky osmnácté příčce.

Páteční dopoledne bude patřit kvalifikacím na kánoích. Ve 13:45 odstartuje odpolední program se semifinálovými a finálovými jízdami kajakářek a kajakářů.