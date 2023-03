Všechno, všude, najednou může završit vítěznou sérii, po Oscarech sahají i Češi

Los Angeles - Potvrdí sci-fi snímek Všechno, všude, najednou roli favorita a přidá k řadě ocenění z posledních týdnů i to vůbec nejvěhlasnější? Odnese si Oscara po více než deseti letech i český umělec? I na tyto otázky odpoví nedělní ceremoniál v Los Angeles, při němž americká Akademie filmového umění a věd vyhlásí vítěze 95. ročníku svých prestižních cen. Kompletní seznam bude známý v pondělí ráno SEČ. Šanci získat Oscara mají i čtyři Češi nominovaní ve třech technických kategoriích za svou práci na válečném filmu Na západní frontě klid.

O vítězích je rozhodnuto už od úterka, kdy skončilo internetové hlasování členů Akademie filmového umění a věd. Podle webu Variety mohlo letos hlasovat přes 9600 herců, režisérů, scenáristů a dalších pracovníků filmového průmyslu, kteří akademii tvoří. Po sečtení hlasů jsou výsledky přísně střeženy a do otevírání známých obálek během slavnostního večera je podle webu akademie znají pouze dva lidé z poradenské společnosti, která proces zajišťuje.

Za poměrně jednoznačného favorita letošního ročníku je nicméně považována multižánrová podívaná Všechno, všude, najednou, která na pozadí bláznivé vizuální stránky zahrnující přeskakování mezi paralelními realitami vypráví příběh o vztazích mezi generacemi a existenciální tísni. Snímek z dílny menšího studia A24 je nominován na nejlepší celovečerní film a také deset dalších ocenění, což jej po nominacích stavělo do nejlepší pozice.

Podle Variety i magazínu The Hollywood Reporter je prakticky jisté, že si v noci na pondělí odnese hlavní cenu filmové akademie. Všechno, všude, najednou dominuje letošní sezóně amerických filmových cen a mimo jiné jej nejlepším filmem uplynulého roku při vlastních cenách vyhlásila sdružení hollywoodských režisérů, scenáristů, producentů i herců. Filmy, které si v minulosti připsaly tuto čtveřici prvenství, pak vždy vítěznou sérii korunovaly na Oscarech. Letošní favorit nicméně neproměnil nominace v hlavních kategoriích na cenách britské filmové akademie a na Zlatých glóbech.

Na cenu pro nejlepší celovečerní film bylo v lednu nominováno celkem deset titulů. Kromě zmiňovaného díla režisérského dua Daniel Kwan a Daniel Scheinert je ve hře také černá komedie o rozpadu přátelství Víly z Inisherinu, která stejně jako Na západní frontě klid posbírala devět nominací. Dále o hlavní cenu bojovaly akční trháky Top Gun: Maverick a Avatar: The Way of Water, dramata Fabelmanovi, Elvis, Tár a Women Talking a komedie Trojúhelník smutku.

Na západní frontě klid je brán jako favorit v kategorii neamerických filmů. Německá adaptace slavného románu Ericha Marii Remarquea, která vznikla pod hlavičkou streamovací služby Netflix, se částečně natáčela v Česku a ve štábu byli i čeští filmaři, z nichž čtyři figurují v týmech nominovaných na Oscara. Jde o Lindu Eisenhamerovou v maskérské kategorii, Viktora Prášila v kategorii zvuk a Viktora Müllera s Kamilem Jafarem v kategorii vizuálních efektů.

Tým s Prášilem už má na kontě britskou cenu BAFTA a pokud by on nebo někdo další z uvedené čtveřice uspěl v neděli večer, znamenalo by to prvního Oscara pro českého umělce od roku 2008. Tehdy byla jako nejlepší filmová píseň oceněná skladba Falling Slowly z filmové romance Once z dílny česko-irské dvojice Markéta Irglová a Glen Hansard. Posledním nominovaným umělcem z ČR byla v roce 2020 scénografka Nora Sopková za výpravu snímku Králíček Jojo.

Pětadevadesátý ročník Oscarů by mohl přinést také první ocenění ženy asijského původu za výkon v hlavní roli. Mezi nominovanými je totiž rodačka z Malajsie Michelle Yeohová, která ve snímku Všechno, všude, najednou ztvárnila frustrovanou matku ztrácející kontakt se svou dospívající dcerou. Skladatel John Williams by se zase mohl v 91 letech stát nejstarším vítězem v dějinách cen filmové akademie.

Kromě individuálních příběhů média před nedělním ceremoniálem píší také o významu večera pro celou filmovou akademii, která se v uplynulých letech potýkala se slabou sledovaností Oscarů a různými kontroverzemi, jako byla loňská facka herce Willa Smithe moderátorovi Chrisi Rockovi za vtip o Smithově manželce. Letošní přenos bude moderovat komik Jimmy Kimmel, který v upoutávce vtipkoval, že se chce za každou cenu podobnému střetu vyhnout, protože by jej jistě rozplakal.

Slavnostní večer vysílaný z hollywoodského Dolby Theatre do celého světa začíná v pondělí 02:00 SEČ.