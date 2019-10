Všech 39 mrtvých z kamionu v Anglii byli čínští občané

Londýn - Třicet devět mrtvých, kteří se ve středu našli v návěsu nákladního vozu v průmyslové zóně na jihovýchodě Anglie, byli čínští občané. V prohlášení o tom dnes informovala britská policie s tím, že mezi oběťmi bylo 31 mužů a osm žen. Také čínské ministerstvo zahraniční podle státního deníku Global Times potvrdilo, že mrtví jsou z Číny. Britští policisté zároveň podnikli tři domovní prohlídky v Severním Irsku, odkud pochází 25letý řidič kamionu. Muž zůstává ve vazbě, čelí obvinění z vraždy.

Těla našla policie hrabství Essex v noci na středu v průmyslové zóně Waterglade ve městě Grays východně od Londýna. Podle belgické prokuratury dorazil návěs v úterý ve 14:49 SELČ do přístavu v belgickém městě Zeebrugge a ještě téhož dne ho na lodi opustil. Do jihoanglického říčního přístavu Purfleet dorazil podle britské policie ve středu krátce po 01:00 SELČ. Na místě jej vyzvedl tahač ze Severního Irska, který předtím přijel z Irska přes velšský přístav Holyhead. Těla v mrazírenském kontejneru policisté našli v Grays kolem 02:40 SELČ.

Belgická prokuratura uvedla, že není jasné, kdy se 39 lidí do návěsu dostalo - zda to bylo již v Belgii, nebo až v Británii. "Zatím máme hodně otázek a málo odpovědí. Nevíme dokonce ani to, jakou trasou nákladní návěs v Belgii projel," uvedl dnes mluvčí belgické prokuratury Eric Van Duyse. "Nevíme, jakou dobu strávil v Belgii. Nevíme, zda zastavoval, nebo ne. Nevíme, zda se lidé dostali do návěsu (v Belgii), nebo ne," dodal.

Starosta belgického města Bruggy a zároveň šéf blízkého přístavu Zeebrugge Dirk De Fauw prohlásil, že lidé se do kontejneru rozhodně nemohli dostat v přístavu. "Každý kontejner systematicky kontrolujeme kvůli známkám poškození. Pak ho zapečetíme. Kontejnery na trajektu kontrolujeme pomocí kamer. Kamery jsou i v přístavních terminálech. Porušit pečeť, dostat 39 lidí do kontejneru a znovu jej zapečetit, aniž by si toho někdo všimnul, je prakticky nemožné," řekl belgické stanici VRT.

Britská policie původně uváděla, že mezi mrtvými bylo 38 dospělých a jeden teenager. Dnes upřesnila, že všech 39 lidí bylo dospělých, jedna žena byla ale velmi mladá. "Každé z 39 těl musí být úředně ohledáno, aby se zjistila příčina smrti, než se posuneme k pokusu o zjištění totožnosti každého jednotlivce z návěsu," uvedla policie. Podle ní bude zjišťování totožnosti složitý proces, jehož délka se nyní nedá odhadnout.

Britští policisté prohledali tři nemovitosti v hrabství Armagh v Severním Irsku. Řidičem nákladního tahače, který návěs v Purfleetu vyzvedl a kterého policie později zadržela, je podle místního tisku Mo Robinson z města Portadown, které leží necelých 40 kilometrů jihozápadně od Belfastu. Muž je podezřelý z vraždy, policie ho ale zatím neobvinila. Zda o lidech v nákladním prostoru věděl, není jasné.

Kromě vyšetřování smrti 39 osob policie hrabství Essex, kde se ve středu kamion s těly našel, zahájila také další vyšetřování. Jeho cílem je zjistit, zda čin nějak souvisí s organizovaným zločinem. Ačkoli zatím nejsou okolnosti případu jasné, v Británii se všeobecně předpokládá, že šlo o migranty, kteří doplatili na pokus dostat se do země nelegálně. List The Guardian upozornil, že v poslední době roste aktivita sítí pašeráků lidí.

Nejasné zůstává také to, jak 39 lidí zemřelo. Podle britských médií je možné, že zemřeli na podchlazení, neboť se jejich těla našla v mrazírenském kontejneru. Příčinu smrti ale bude možné s jistotou určit až po pitvách.

Použitý tahač zaregistrovala v roce 2017 v Bulharsku firmu irského majitele. Podle bulharského premiéra Bojka Borisova ale ihned po registraci zemi opustil a už se nevrátil.

Hrůzný nález vyvolal zděšení britské veřejnosti i politiků. Podobná tragédie se v zemi stala naposledy v roce 2000, kdy celníci při kontrole nizozemského kamionu v přístavu Dover nalezli těla 58 udušených Číňanů.