Všech 11 hráčů musí podat nadstandardní výkon, řekl Masopust

Praha - Podle záložníka Lukáše Masopusta musejí fotbalisté Slavie podat ve středečním utkání 2. kola skupiny Ligy mistrů proti Dortmundu do jednoho nadstandardní výkon, aby mohli pomýšlet na bodový zisk. Nepovažuje za žádnou výhodu, že Borussia v soutěžních zápasech třikrát za sebou nevyhrála.

"V takových zápasech musí všech 11 lidí podat nadstandardní výkon. My se budeme snažit tam odevzdat maximum. Je to pro nás svátek takový zápas a my si ho půjdeme užít a odjezdit. Uvidíme, na co to bude stačit. Každopádně takové zápasy nás budou posouvat dál a my se po nich budeme zlepšovat," řekl na tiskové konferenci Masopust.

Dortmund přicestoval do Prahy s třemi remízami po sobě. "Úplně si nemyslím, že by to byla výhoda. Viděl jsem část zápasů, zápas s Barcelonou hráli doopravdy výborně. Každý zápas je jiný, speciálně Liga mistrů je taky trošku jiná než domácí soutěže. Nemyslím, že by je to nějak poznamenalo," konstatoval reprezentační záložník.

Dortmund je mu odmalička sympatický. "Kdo má rád fotbal, tak se rád kouká na Dortmund. To, co předvádí dopředu, jaké má kombinace, to je něco nádherného. Já osobně mám už odmala rád třeba Marca Reuse," prohlásil Masopust.

"Měli jsme dvakrát video a hráče jsme si rozebrali detailněji, i tým, jak hraje. Jsou hrozně nebezpeční dopředu, když dostanou trošku prostoru, hned to dokážou využít. Na to si musíme dát pozor. Musíme být na nich pořád nalepení. Věříme, že nám pomůže vyprodaný Eden, že nás zase požene jako v zápasech s Chelsea nebo se Sevillou," doplnil šestadvacetiletý záložník a připomněl zápasy z jarní části Evropské ligy.

Slavia na úvod skupiny Ligy mistrů remizovala v Miláně s Interem 1:1. "Já čekám, že ten zápas bude náročnější, ještě daleko rychlejší a běhavější," doplnil Masopust.