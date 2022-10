Videozáznam Evropské rady po odchodu muže, který zachránil euro, z funkce italského premiéra.

Od nejslavnější fráze "ať to stojí, co to stojí", kterou jako prezident ECB zachránil euro, až po vřelé rozloučení. Evropská rada se loučí s Mariem Draghim při jeho odchodu z funkce italského premiéra videem, které shrnuje vše, co Draghi pro Evropu udělal.