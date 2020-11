VŠ zřejmě budou moct upravit výuku kvůli covidu i příští rok

Praha - Vysoké školy budou zřejmě i příští rok moct učit a zkoušet kvůli epidemii koronaviru na dálku, upravovat harmonogram studia a termíny přijímacích zkoušek. Novelu vysokoškolského zákona, která to umožní, schválil Senát. Norma nyní čeká na podpis prezidenta.

Návrh zákona projednala Sněmovna minulý týden zrychleně ve stavu legislativní nouze. Úprava reaguje na epidemii covidu-19, školy ji ale budou moct využít do budoucna i při jiných mimořádných situacích, uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO) novelu v horní komoře.

Senátoři podpořili znění zákona, jak se na něm dohodla Sněmovna, bez větší diskuse. Podle senátora Michaela Canova (SLK) ministerstvo mělo normu připravit dříve, způsob jejího přijetí v nouzovém stavu označil za špatný. Mělo na to půl roku, shrnul výhradu části senátorů na adresu ministerstva školství. Zástupci horní komory naopak ocenili, že předkladatel novelu projednal s orgány vysokých škol.

Vysoké školy zavedly on-line výuku kvůli vládním opatřením k omezení šíření nového koronaviru na přelomu září a října. Podle ministerstva lze předpokládat, že protiepidemická omezení ovlivní jejich fungování i v první polovině roku 2021.

V případě budoucího mimořádného opatření by vysoké školy mohly podle předlohy bez potíží přejít na distanční vzdělávání, i když to třeba akreditace studijního programu standardně neumožňuje. Fakulty by také měly pravomoc změnit způsob, kritéria i termín pro přijímání uchazečů. Za běžných podmínek musí znát zájemci o studium podmínky pro přijetí nejméně čtyři měsíce před lhůtou pro podávání přihlášek, v době krize by se mohly změnit do 15. dne před konáním zkoušek.

Nová úprava má vysokým školám umožnit také prodloužení či zkrácení akademického roku, včetně posunutí zkouškového období. Mohly by organizovat na dálku i státní a rigorózní zkoušky, a to bez ohledu na akreditovanou formu studia. Kvůli případným změnám v maturitách či státnicích a průtahům v uznávání vysvědčení z ciziny by se měla v mimořádných situacích prodloužit i lhůta pro předložení dokladů o dosaženém vzdělání, a to na 90 dnů od zápisu do studia.

Podmínkou využití daných ustanovení státní školou by mělo být rozhodnutí ministerstva, které by určilo, kterých vysokých škol se zvláštní režim týká. Ministerstvo by potom také mělo určit lhůtu, po kterou bude tento režim platný.