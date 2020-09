VŠ jsou připraveny na on-line výuku

Praha - Pražské vysoké školy jsou většinou připraveny na on-line výuku, která má v Praze platit od pondělí do konce října. Komplikace by jim mohlo přinést distanční vzdělávání v předmětech, které vyžadují laboratorní či klinickou praxi nebo práci v dílnách či ateliérech. Na ty se ale v nařízení pražských hygieniků nyní vztahuje výjimka. Současný vývoj epidemie zástupce univerzit nepřekvapil. Nelíbí se jim ale, že politici často mění svá sdělení. Vyplývá to z informací od zástupců vysokých škol, které oslovila ČTK.

Podle předsedy České konference rektorů Petra Skleničky, který je rektorem České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), se současná situace dala předvídat, a vše proto bylo možné s rozmyslem naplánovat. Kritizoval to, že politici "každých pár hodin" přitvrzují své reakce. Uzavření vysokých škol v Praze, které dnes oznámil pražský primátor Zdeněk Hřib, podle Skleničky nikdo s rektory neprobral.

"Vysoké školy mají z minulého semestru velmi užitečné postřehy a zkušenosti, ale nikdo o ně nestojí," uvedl. Připomněl, že vysoké školy významně pomáhaly při první vlně epidemie na jaře. "Mám pocit, že by centrální úřady měly vysokým školám více důvěřovat, více s nimi konzultovat a méně jim slepě nařizovat," řekl.

Rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima se obává, že zavření škol a další represivní opatření povedou k poškození psychické i sociální pohody lidí, protože kvůli nejistotě bude těžké cokoli plánovat. I on se vyjádřil kriticky k tomu, že politici často mění sdělené informace. "Je to obecně špatně, protože tím veřejnost ztrácí důvěru v přední představitele," řekl.

Vysoké školy s možností výuky na dálku v novém akademickém roce počítaly. Připravovaly se na různé alternativy, od standardní výuky přes kombinovanou po výhradně distanční. Podle mluvčí ČZU Karly Mráčkové bude on-line výuka v případě přednášek u teoretických předmětů téměř plnohodnotnou náhradou. Připravena je na to také UK, řekl její mluvčí Václav Hájek. Na ČZU má akademický rok začít 29. září a na většině UK 1. října.

Už v pondělí začne semestr na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT), které za současné situace plánovalo i bez nařízení hygieniků přejít v teoretických předmětech na on-line výuku. Obtížnější by podle prorektorky Gabriely Achtenové bylo zajištění bezkontaktní laboratorní výuky. Pokud se ale bude moct konat s rouškami, problém by to být neměl.

Podle nařízení pražské hygienické stanice budou moct studenti ve školách dělat laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci ve skupinách do 15 lidí. Budou se také moct účastnit klinické a praktické výuky a praxe a budou moct navštěvovat univerzitní knihovny a studovny, chodit na individuální konzultace a na zkoušky za přítomnosti nejvýše deseti lidí.

Už v pondělí měl začít semestr také na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Podle mluvčí Martiny Mlynářové se ale vzhledem k aktuálnímu vývoji začátek výuky posune na úterý 29. září. "Do té doby bude rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude zajištěna on-line výuka," řekla.