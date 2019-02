Ostrava - Před domácím publikem se česká mílařka Simona Vrzalová zapsala do historie. Vítkovická atletka překonala na halovém atletickém mítinku Czech Indoor Gala časem 4:05,73 minuty takřka třicet let starý rekord v běhu na 1500 metrů. Dosavadní maximum Ivany Kubešové z roku 1991 zlepšila třicetiletá závodnice o 49 setin.

"Běželo se mi skvěle. Když jsem sice viděla, že mám osmistovku za dvě dvanáct, tak jsem úplně nevěřila, že bych mohla zvládnout ten rekord. Nevím, kde se to ve mě vzalo, ale měla jsem furt strašně moc sil. Celé jsem si to i odtáhla, z toho mám hroznou radost," řekla Vrzalová.

K výbornému času ji svým výkonem vyhecovala i úřadující vicemistryně Evropy Sofia Ennaouiová z Polska, se kterou se tahaly o vedení. "Bylo to asi tou skvělou Polkou. Cítila jsem, že mi dýchá na záda. To mě hnalo dopředu. Sice přede mne nešla, ale to mi nevadilo," řekla Vrzalová, kterou pak Ennaouiová přesprintovala v cílové rovince. "Pro mě to byla motivace."

Vrzalová dokázala vylepšit dva české rekordy během tří dnů. V neděli v francouzském Liévinu srazila nejlepší čas na nemistrovském kilometru. Cestování však její formě neuškodilo.

"Bylo to úplně v pohodě. Spala jsem sice po té neděli jen pár hodin, takže až dneska jsme se trochu prospala, ale mně cestování nějak nevadí. Ten závod ve Francii mi pomohl po stránce psychiky, že jsem se tam dokázala udržet s nejlepšími," podotkla s úsměvem rodačka z Českého Těšína.

Vrzalová má v halové sezoně před sebou dva vrcholy: už nyní o víkendu národní šampionát a pak mistrovství Evropy v Glasgow. "Pro Evropu je hlavním cílem postup do finále. V něm se pak budu snažit překvapit," řekla skromně atletka, která nyní ale figuruje na třetím místě letošních evropských tabulek. "Já jsem skromná holka. Třeba si v tréninku představuju, že finišuju o medaile, ale radši o tom nemluvím nahlas, že mám takové myšlenky," zasmála se Vrzalová.