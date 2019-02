Praha - Mílařka Simona Vrzalová je před halovým mistrovstvím Evropy v životní formě a papírově patří ke kandidátkám na stupně vítězů, ale sama o medaili zatím nemluví. Česká rekordmanka na 1500 metrů chce hlavně postoupit do finále. Tam ještě na vrcholné halové akci nebyla, na předloňském HME i loňském HMS vypadla v rozběhu.

V létě ale skončila pátá na evropském šampionátu pod širým nebem a letos v hale září nejvíce z českých atletů. Při Czech Indoor Gala v Ostravě překonala 28 let starý český rekord Ivany Kubešové a časem 4:05,73 minuty je aktuálně na čtvrtém místě evropských tabulek. Těsně před ní je Polka Sofia Ennaouiová a díky mezičasům z rychlých mílí jsou lepší i Britka Laura Muirová a Němka Konstanze Klosterhalfenová.

Závěrečnou přípravu před vrcholem halové sezony Vrzalová strávila v Tatrách a cítí se nejlépe v životě. "Doufám, že jsme to ještě doladili. Do Glasgow odlétám skvěle připravená. Snad mi to tam půjde," řekla novinářům před odletem.

O ambicích ale hovořila opatrně. "Když budu odjíždět s osobním rekordem, budu spokojená. Já se spíš soustředím na to dostat se do finále. Až potom budu přemýšlet o něčem větším. Tabulky jsou pro mě příznivé, ale já věřím, že i další holky poběží rychle," vykládala.

Její trenér Augustin Šulc je přesvědčený, že při rekordním běhu v Ostravě měla Vrzalová ještě rezervu. "Nepovedlo se domluvit vodičku, která by to odtáhla tak, jak bychom si představovali. Simona běžela úplně sama, ještě to bylo rozcuchané. V tom finále by třeba Muirová mohla běžet rychle, říkal jsem jí, tam už se jí zakousnout do zadku a běžet s ní. Ale nejdřív se dostat do finále, tam už jí věřím," uvedl.

Třicetiletá závodnice nejen při rekordním běhu ukázala, že je schopna převzít aktivitu. Taktiku pro běhy v Glasgow bude ještě probírat s trenérem. "Na rozběh je možné, že to napálím, ale na finále pochybuju, že bych to Lauře (Muirové) táhla. To by mě asi zabila," přemítala.

Díky účasti domácí hvězdy Muirové, která bude obhajovat titul, bude ženská patnáctistovka patřit k nejsledovanějším závodům v Glasgow. "Atmosféra bude skvělá," těšila se Vrzalová.

Na start závodu na 1500 metrů se postaví ještě další dvě Češky Diana Mezuliáníková a Kristiina Mäki. Rozběhy jsou na programu v pátek od 20:10 SEČ, finále v neděli minutu po 21. hodině středoevropského času.