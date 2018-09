Ostrava - Mílařka Simona Vrzalová se stala na domácím vítkovickém stadionu hrdinkou okamžiku. Při náběhu do posledního kola běhu na 1500 m zaútočila, ale v čele nevydržela a doběhla šestá. V cíli řekla, že ztratila trpělivost s pomalým tempem a měla pocit, že v posledním závodě sezony nemá co ztratit.

"Ono to bylo strašně pomalé, takový můj nedělní klus. Tak jsem si říkala, že holky jsou strašně silné ve finiši, tak je zkusím trošku urvat, ale nevyšlo to," popsala své úvahy během závodu.

Uvažovala o tom, že by to zrychlila už dřív, ale neměla prostor se posunout kupředu. "Taky tam byl respekt ze soupeřek. Pak jsem si řekla: 'Co, je to poslední v sezoně.'," doplnila pátá žena letošního mistrovství Evropy v Berlíně. "Ještě jsem tam skoro spadla na dvoustovce, tak jsem toho měla dost, ale nějak jsem to doklopýtala."

Vrzalová si užívala atmosféru, která podle ní byla ještě lepší než na letošní Zlaté tretře, kde si zaběhla osobní rekord 4:04,80. "Atmosféra úplně neskutečná. Úplně mě brněly nohy, jak jsem přišla na stadion a děti tady křičely," pochvalovala si. Na tribunách je několik početných skupin školáků v tričkách jednotlivých týmů, kteří se zapojili do projektu Ostrava fandí kontinentům.

S Polkou Sofií Ennaouiovou, se kterou byla v týmu Evropy pro tuto disciplínu, se na ničem nedomlouvala. "Ona se moc nechce bavit. Já bych i chtěla, ale ona moc ne," poznamenala Vrzalová.

Týmový mítink pod vedením kapitána Colina Jacksona ji příliš nenadchl. "Přiznám se, že mám dost mezery v angličtině, takže jsem se na něj jen dívala, jak mu to sluší. Byla to docela nuda. Byli jsme tam hodinu a skoro jsem tam usnula," vyprávěla.

Po Kontinentálním poháru ji čeká volno. "Konečně pojedu za babičkou a odpočinu si od běhání, na tři týdny až měsíc," doplnila první česká atletka, která do bojů na Kontinentálním poháru zasáhla.