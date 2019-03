Glasgow - Pět českých atletů by se mělo představit v dnešním závěrečném dnu halového mistrovství Evropy v Glasgow. Největší nadějí je Simona Vrzalová, kterou čeká finále na 1500 metrů. Do finále nastoupí i její mílařský kolega Filip Sasínek, dálkař Radek Juška a výškařka Michaela Hrubá. Sedmiboj by měl dokončit Jiří Sýkora, ale nad jeho pokračováním v soutěži se kvůli zranění zad vznáší otazník.

Pátá žena loňského ME Vrzalová má třetí nejlepší sezonní maximum z účastnic patnáctistovky, na které se očekává další triumf domácí hvězdy Laury Muirové. Ta už v Glasgow vyhrála trojku. Druhou favoritkou je loňská vicemistryně Evropy Sofia Ennaouiová z Polska, za ní je situace otevřená.

Bezprostředně před Vrzalovou se na 1500 metrů mužů pokusí Sasínek zaskočit soupeře podobně jako před dvěma lety v Bělehradě, kde získal překvapivý bronz. Na double bude útočit Nor Jakob Ingebrigtsen, vítěz sobotní trojky.

Úvodní blok soutěží začíná opět v 11:00, večer se bude závodit od 19:00.