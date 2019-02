Ostrava - Simona Vrzalová překonala 28 let starý halový český rekord v běhu na 1500 metrů. Na úvod mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě dnes dosáhla času 4:05,73 minuty a o 49 setin vylepšila výkon Ivany Kubešové z roku 1991. Nejlepší česká mílařka překonala druhý český rekord v průběhu tří dní. V neděli v Liévinu vylepšila historické maximum na nemistrovském kilometru.

Necelé tři týdny před halovým mistrovstvím Evropy v Glasgow si vítkovická závodnice vylepšila osobní rekord o více než čtyři sekundy. V Ostravě doběhla druhá o 51 setin za úřadující vicemistryní Evropy Sofií Ennaouiovou z Polska. Zařadily se na druhé a třetí místo letošních evropských halových tabulek.

Když Vrzalová probíhala osmistovkou za 2:12, v rekord úplně nevěřila. "Nevím, kde se to ve mě vzalo, ale měla jsem furt strašně moc sil. Celé jsem si to i odtáhla, z toho mám hroznou radost," radovala se.

Letošní maxima si vylepšily i další české mílařky Kristiina Mäki (4:12,18) a Diana Mezuliáníková (4:12,42). Druhá jmenovaná se tak stala třetí českou mílařkou, která splnila A limit českého svazu pro účast na halovém mistrovství Evropy.

Trojnásobný halový evropský šampion na čtvrtce Pavel Maslák vyhrál závod na 300 metrů v čase 32,79. Na této netradiční distanci je to zatím nejlepší letošní evropský čas, ale loni byl Maslák v Ostravě o 27 setin rychlejší. "Podepsalo se dnes na mém výkonu nachlazení. Pár dnů zpátky jsem dostal rýmu. Myslel jsem, že to na výkon nebude mít vliv, ale bohužel mělo. Možná jsem to i moc rychle rozběhl ve snaze doběhnout Honzu Tesaře a pak mi už v závěru chyběly síly," komentoval Maslák svůj čas.

Rekord mítinku na 800 metrů překonal bronzový medailista z MS 2015 Amel Tuka z Bosny (1:46,75). Za ním skončil druhý Filip Šnejdr (1:46,99), který se poprvé v životě dostal pod hranici 1:47. K osobním rekordům se vytáhli Filip Sasínek (1:47,75) a objev loňského ME Lukáš Hodboď (1:48,35), kteří rovněž splnili limity na HME v Glasgow.

V ženské tyčce triumfovala juniorská mistryně světa Amálie Švábíková, která stejně jako Švýcarka Pascale Stöcklinová překonala s totožným zápisem 425 cm a pak na této výšce zvládla první pokus v rozeskakování.

Sprinter Zdeněk Stromšík na šedesátce zaostal časem 6,72 o pět setin za svým letošním maximem a obsadil čtvrtou příčku. V rozběhu byl o čtyři setiny rychlejší. "Čtvrté místo v takové konkurenci není špatné. Běželo se mi dobře, ale s časem nejsem moc spokojený. Nevím, co se stalo, co bylo špatně," řekl po finále. Vyhrál favorizovaný Američan Mike Rodgers (6,56).

Trápil se dálkař Radek Juška, jenž měl pět přešlapů a jeden pokus s obrovským nedošlapem, který si nenechal změřit. "Nikdy se mi nestalo, že bych měl šest přešlapů. Dneska jsem to přeskákal, šestkrát přešlápl. Teda pětkrát, ale jeden jsem si radši ani nenechal změřit. Konečně jsou rozběhy podle představ, cítil jsem v tom energii, konečně mi to jelo. Možná jsem byl až moc rychlý," přemítal Juška, který pořád nemá limit pro HME.

Z Czech Indoor Gala se kvůli zranění omluvil koulař Tomáš Staněk. "Zřejmě to není sval, ale snad nějaký úpon na levé straně. Paradoxně se mu to stalo při kompenzačním cvičení, když házel levou rukou," řekla České televizi halová světová rekordmanka ve vrhu koulí Helena Fibingerová.

Český rekordman letos házel jen 19. ledna v Jablonci a výkonem 21,16 metru stále figuruje na druhém místě evropských tabulek. Fibingerová věří, že se dá Staněk dohromady před HME, kde by měl obhajovat stříbro. "Bohužel kvůli léčbě musí obětovat tyhle krásné závody a zřejmě i mistrovství republiky," doplnila.

Další očekávaný tahák koulařské soutěže Konrad Bukowiecki z Polska se se soutěží rozloučil po třetím pokusu. Úřadující halový mistr Evropy měl tři neplatné pokusy a nedostal se do finálové osmičky. Zvítězil Bob Bertemes z Lucemburska (20,50).

Výškařka Michaela Hrubá v předprogramu skončila výkonem 187 centimetrů druhá za Ukrajinkou Julií Čumačenkovou.

Czech Indoor Gala, mezinárodní halový atletický mítink EAA v Ostravě:

Muži - 60 m: 1. Rogers (USA) 6,56, ...4. Stromšík 6,72, 6. Hampl (oba ČR) 6,80, 300 m: 1. Maslák (ČR) 32,79, 2. Omelko (Pol.) 33,32, 3. Tesař (ČR) 33,48, 800 m: 1. Tuka (Bosna) 1:46,75, 2. Šnejdr 1:46,99, ...4. Sasínek 1:47,75, 6. Hodboď (všichni ČR) 1:48,35, dálka: 1. Širojama (Jap.) 769, ...Juška (ČR) bez platného pokusu, koule: 1. Bertemes (Luc.) 20,50, ...6. Prášil 18,97, 8. Novák (oba ČR) 18,94.

Ženy - 60 m: 1. Jeftimovová (Bulh.) 7,42, ...3. Pírková 7,50, 5. Slaninová 7,55, 6. Jiranová 7,59, 8. Kaiserová (všechny ČR) 7,76, 300 m: 1. Vaičuleová (Lot.) 37,44, 1500 m: 1. Ennaouiová (Pol.) 4:05,22, 2. Vrzalová (ČR) 4:05,73 - český rekord, 3. Mišmašová (Slovin.) 4:08,09, ...6. Mäki 4:12,18, 7. Mezuliáníková 4:12,42, 10. Sekanová (všechny ČR) 4:22,01, dálka: 1. Nguyenová (Maď.) 635, tyč: 1. Švábíková 425, ...3. Šilhanová a Jiroutová obě 410, 5. Pöschlová (všechny ČR) 390.