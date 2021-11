Vrtulník ze Sněžky odstranil jednu z podpěr lanovky a jednu pomohl zvýšit

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Vrtulník dnes odstranil ze zasněženého úbočí Sněžky jednu z 19 podpěr horního úseku kabinové lanovky a jednu pomohl stavbařům upravit a zvýšit. Cílem je zlepšit jízdní vlastností lanovky. Má dva úseky, dolní vede z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a horní z Růžové hory na Sněžku. ČTK to dnes řekl náčelník lanovky Jiří Špetla. Jde o největší technickou změnu od zahájení provozu po modernizaci před osmi lety.

Horní úsek měl dosud 19 podpěr. Podpěru číslo 17 stavbaři za pomoci vrtulníku dnes zcela odstranili a přepravili ze Sněžky do místa v nedalekém Lvím dolu, které je dostupné nákladním vozidlem.

"Aby podpěru číslo 18 mohli zvýšit o 2,7 metru, bylo nutné ji nejprve rozebrat, spodní nevhodné díly letecky odvézt, nahradit je novými a pak vše opět sestavit. Také nové části podpěry bylo nutné na úbočí Sněžky dopravit vrtulníkem," řekl ČTK Špetla. Co se týče hnacího lana, to bylo pouze sneseno z kladek a po úpravě podpěr se opět vrátí na své místo.

Letci dnes využili příznivého počasí. V Krkonoších panovalo inverzní počasí, na hřebenech hor bylo jasno a také vítr byl proti předchozím dnům slabší. Vrtulník létal mezi Sněžkou a takzvanou kosou ve Lvím dole, kde byl složen materiál a kam se poté ze Sněžky nepotřebné díly podpěr přepravovaly. "Vzdušnou čarou je to ze Sněžky asi dva kilometry," řekl ČTK Špetla.

Po úpravě má nyní horní úsek 18 podpěr, tedy o jednu více než je jich v dolním úseku. Cílem je dosažení vyššího přítlaku lana na kladky podpěry, uvedli zástupci lanovky.

Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů za hodinu. Po úpravě vedení lanovky na horním úseku se na tom podle lanovkářů nic nezmění. Rekonstrukce by měla vyjít na 1,5 milionu korun, z toho asi 30 procent nákladů zaplatí město, kterému lanovka patří, zbytek dodavatel technologie - lanovkářská firma Leitner.

Od začátku listopadu až do 3. prosince je lanová dráha na Sněžku kvůli pravidelné podzimní údržbové odstávce v provozu jen o víkendech a od 17. do 21. listopadu, a to od 08:00 do 18:00 v závislosti na počasí. Při této příležitosti se stavbaři tento týden v horním úseku pustili do úprav vedení lanové dráhy. Dolního úseku se to netýká, tam probíhá klasická revize. "Horní úsek 17. a 18. listopadu nebude zřejmě ještě v provozu, chtěli bychom na něm obnovit provoz na víkend, a to od pátku 19. listopadu," řekl ČTK Špetla.

Kabinová lanovka na Sněžku po kompletní rekonstrukci svezla první turisty koncem prosince 2013, a to na spodním úseku z Pece na Růžovou horu. Šlo většinou o obyvatele Pece a lidi, kteří se na její stavbě podíleli. Druhý úsek na Sněžku začal fungovat pro veřejnost v únoru 2014. Nová lanovka se čtyřmístnými kabinami nahradila dřívější zařízení z roku 1949 s otevřenými dvousedačkami. Doba jízdy na vrchol se zkrátila, ale kapacita lanovky zůstala stejná.