Vřídelní kolonáda se začala vracet ke svému původnímu vzhledu

Karlovy Vary - V karlovarské Vřídelní kolonádě začala naplno druhá etapa oprav. Zatímco v první etapě město opravilo technologie a některé stavební prvky, nyní jsou práce zaměřeny na návrat památky ze 70. let 20. století do stavu co nejbližšímu původní podobě. Velká část prvků se přitom bude muset znovu vyrobit, řekl dnes novinářům náměstek primátorky Karlových Varů Petr Bursík (ODS).

"Tohle je druhá etapa, kdy vracíme původní vzhled vřídelní síně včetně části okolí. A bude nás čekat pak ještě třetí etapa, a to bude komplexní rekonstrukce celého objektu. Je na to zpracovaná studie Kanceláře architektury města a my ji teď budeme postupně rozpracovávat, abychom byli připraveni na případnou dotaci. Tam se totiž bavíme o asi 100 nebo 130 milionech korunách," shrnul Bursík.

Odstranění havarijního stavu po stavební stránce stálo zhruba 22 milionů korun. Oprava technologie jímání vřídelní vody stála 24 milionů korun a současná etapa by měla stát 26,5 milionu korun. Při druhé etapě oprav pracovníci sundali skleněné stěny vřídelního sálu, postavili novou podlahu, která tvoří zároveň strop nad technologickým podzemím. Vymění i skleněné zdobné prvky na koruně vřídelního sálu.

Podle architekta Jiřího Janische, který měl na starosti přípravu druhé etapy oprav Vřídelní kolonády, nebylo snadné vybrat vhodnou variantu podoby sálu.. Plány původního architekta Jaroslava Otruby se v mnohém lišily od reálné podoby Vřídelní kolonády. Například u kamenných prvků už nebylo možné najít stejný typ a barvu kamene, jaký zde byl původně. Navíc bylo nutné zohlednit i moderní technologie. Například při stavbě kolonády se mramorová podlaha řezala na místě a podle potřeby, zatímco nyní bude dodána v přesně vyřezaných dílech.

Osazení velkoplošných skel, které tvořily stěny vřídelního sálu, nyní čeká na teplejší počasí. Protože jde o několikametrové panely, které se osazují ručně, musí být teplota vzduchu nejméně pět stupňů nad nulou. Podobně i výměna osmihranu na špici sálu vyžaduje teplejší počasí. Původní, už značně zdegradovaný osmistěn chce město nabídnout například muzeím.

Podle Bursíka je zatím reálné, že se druhá etapa oprav dokončí do letošního zahájení lázeňské sezony v květnu. Zhruba v polovině dubna by se mohla vřídelní voda, která je v Karlových Varech využívána zejména k léčebným procedurám , zkušebně připojit z dnešního provizorního vnějšího výtrysku zpět do vřídelní haly. Slavnostní obnovení provozu Vřídla by pak mělo nastat při zahájení sezony.