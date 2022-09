Vrcholy Krkonoš pokryl poprašek sněhu, vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku

Vrcholové části Krkonoš pokryl 18. září 2022 ráno poprašek sněhu. Ukazují to on-line kamery na serveru humlnet. Snímek je z webové kamery na Dvořákově boudě.

Vrcholové části Krkonoš pokryl 18. září 2022 ráno poprašek sněhu. Ukazují to on-line kamery na serveru humlnet. Snímek je z webové kamery na Dvořákově boudě. PR/Humlnet

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Vrcholové části Krkonoš během dnešního rána pokryl poprašek sněhu. Ukazují to on-line kamery na serveru humlnet. Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, uvedli vlekaři na webu. V Krkonoších je to první sníh nadcházející zimy. Podle údajů na webu horské služby ráno u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů padal déšť se sněhem a bylo okolo nuly. Na Sněžce sněžilo a teplota klesla na minus 1,3 stupně Celsia, vyplývá z dat měřící stanice České poštovny. Vítr na Sněžce zhruba hodinu po půlnoci v nárazu dosáhl rychlosti zhruba 112 km/h, téměř hranice orkánu, která je 118 km/h.

Loni přišel první sníh na hřebeny Krkonoš 12. října, o rok dřív 14. října a například první sníh zimy 2018/2019 napadl v Krkonoších 24. září.

Hranice sněhu byla dnes ráno okolo 1100 metrů nad mořem. "Během rána ve vrcholových částech Krkonoš napadl asi centimetr sněhu, v ranních hodinách se ochladilo. Jde o poprašek, v nejbližších hodinách, maximálně dnech, roztaje. Sníh v Krkonoších není v tuto dobu výjimečný. Výjimečné je, když v září napadne sníh i v údolích, to se stává jednou za 15 až 20 let, ale k tomu letos nedošlo," řekl dnes ČTK Štěpán Dunka z Horské služby Krkonoše.

Dnes má být podle meteorologů v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, místy, postupně na většině území přeháňky nebo občasný déšť, nad 1100 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Později odpoledne mají srážky slábnout a oblačnost se má protrhávat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 10 až 13 stupni Celsia, na horách pět až osm stupňů. Vítr by měl navečer částečně slábnout.

Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku také v sobotu. Může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Když je horní úsek lanovky mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku je v letní sezoně, od 1. května do 30. září, v provozu v závislosti na počasí od 08:00 do 19:00. Kabinová lanovka na Sněžku má dva úseky, dolní z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a horní z Růžové hory na Sněžku.

Sněžka s výškou 1603 metrů nemá podle zástupců Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve středoevropském prostoru obdoby. Má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často ani neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších.