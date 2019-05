Vrcholky hor pokryl v noci sníh, letošní zimu asi poslední

Nejvyšší partie Jeseníků (na snímku z 15. května 2019 při pohledu z Olomouce - Neředína) pokrylo od 14. května 2019 odpoledne do rána 15. května 2019 až deset centimetrů sněhu.

Nejvyšší partie Jeseníků (na snímku z 15. května 2019 při pohledu z Olomouce - Neředína) pokrylo od 14. května 2019 odpoledne do rána 15. května 2019 až deset centimetrů sněhu. ČTK/Peřina Luděk

Jeseník/Ostrava/Hradec Králové - Vrcholky Krkonoš, Jeseníků a Beskyd pokryl v noci na dnešek sníh. Ranní teploty se ještě držely pod nulou, přes den se ale oteplilo a sněžení přešlo v déšť. Podle předpovědi meteorologů šlo pravděpodobně o poslední záchvěv zimy, v následujících dnech se bude oteplovat.

Nejvyšší partie Jeseníků pokrylo od úterního odpoledne do dnešního rána až deset centimetrů sněhu. "V Jeseníkách na Šeráku bylo ráno deset centimetrů sněhu. Sníh je například také na Paprsku, který je zhruba v 1000 metrech nad mořem, kde bylo dnes ráno osm centimetrů nového sněhu. Sněžit začalo v úterý odpoledne," uvedl Václav Smolka z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle dispečera jesenické horské služby Tomáše Skokana bylo bílo v nejvyšších polohách, jako je Praděd, Červenohorské sedlo nebo vrcholky kolem Dolní Moravy. Ranní mráz byl například na Šeráku, kde bylo minus 1,7 stupně, na Paprsku nula.

Bílo je také na Lysé Hoře v Beskydech, kde v úterý a v noci na dnešek připadlo 13 centimetrů sněhu. "Sníh by měl ale v nejbližších dnech roztát, na víkend se má silně oteplit," řekl ČTK pracovník regionálního pracoviště ČHMÚ v Ostravě. Sněžení v tuto roční dobu není výjimečné. Lysá hora má zapsáno datum posledního sněžení ještě i v červnu.

Asi pět centimetrů sněhu připadlo také v Krkonoších. Na hřebenech hor ráno sněžilo, mrzlo, bylo mlhavo a foukal vítr. Horní úsek lanovky na Sněžku se kvůli silnému větru nerozjel. Na Sněžce bylo ráno minus 4,2 stupně Celsia, na Luční boudě minus tři. V okolí Luční boudy je nyní asi půl metru sněhu. "Od 900 metrů nad mořem sněží. Zatím to vypadá, že dnes dopoledne to je poslední záchvěv zimy. Všechno, co tam nasněžilo v noci a dnes, ale půjde dolů," řekl ČTK Dušan Čičman z ČHMÚ v Hradci Králové.

Předpověď na následující dny podle meteorologů naznačuje, že úterní a dnešní mrazy a sněžení byly posledním záchvěvem letošní zimy. Po "ledových mužích", kteří skončili v úterý na Bonifáce, je pravděpodobnost výskytu přízemních mrazů nízká. Přízemní mrazy se v Česku vyskytují někdy i ve druhé polovině května a v extrémních případech i v červnu. Meteorologie hovoří o přízemních mrazech v případech, kdy v pěti centimetrech nad povrchem země poklesne teplota v noci pod nulu, ale ve dvou metrech zůstane nad nulou.

V Česku se výrazně ochladilo koncem dubna. Duben byl přitom v tabulkách meteorologů osmým nejteplejším od roku 1961, kdy začali měsíční průměry sledovat. Podle údajů z pražské Ruzyně bylo období od 28. dubna do 12. května s průměrnou teplotou 9,1 stupně nejchladnější od začátku století. Podle předpovědi počasí se bude v Česku postupně oteplovat a pravděpodobně v sobotu budou teploty vzduchu na hodnotách dlouhodobých průměrů.