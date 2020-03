Vrcholem byla štafeta na MS, domácí neúspěch biatlonistky mrzí

Nové Město n.Mor. (Žďársko) - Českým biatlonistkám se v Novém Městě na Moravě nepovedlo navázat na úspěšnou štafetu z mistrovství světa. Ve větru, dešti a sněžení jela Markéta Davidová jedno trestné kolo, Lucie Charvátová dvě a spolu s Jessicou Jislovou a Evou Kristejn Puskarčíkovou dojely desáté. Daleko za špičkou a daleko od čtvrté pozice z šampionátu v Anterselvě.

"Očekávání jsme měly určitě vyšší. Je to blbý, ale letos jsme si tu štafetu splnily tam, kde bylo cílem," poukázala Charvátová na umístění pod stupni vítězů na mistrovství světa. "Uspět na vrcholu je gró sezony a je to ta nejvíc nejlepší věc," dodala.

I Na Vysočině se chvilku zdálo, že by Češky mohly bojovat o čelo. Davidová po trati letěla, při ležce terče vyčistila i v relativně rychlém čase a jela čtvrtá. "To jo, ale radši bych střílela pomaleji ležku a nejela po stojce trestné kolo," hlesla.

Vstoje totiž zůstaly české jedničce černé dva terče po prvních pěti ránách a na další tři trefila jen jeden. "Moje chyby. Větrem to nebylo," nevymlouvala se.

"Byly to rány dole. Většina mých chyb je nahoře tím, že to přejedu. Tady jsem si to bohužel tak hlídala, až jsem na ten terč nedojela. Udělala jsem to trochu jinak, než to dělám normálně. Snažila jsem se rány hlídat a bylo to asi na škodu," uvedla.

Když odcházela Davidová ze stadionu, už střílela Charvátová. Trefila vleže čtyři terče, ale pátý minula a nepomohly ani tři náhradní náboje. "Nechtělo se mi tomu věřit. Odjížděla jsem úplně na dně a říkala si, to snad ne," uvedla Charvátová.

Biatlonistkám komplikoval střelbu vítr, drobný déšť či sníh. "Vítr tady je těžko odhadnutelný. Do toho něco padá, i praporky na střelnici jsou nasáklý a síla větru se těžko odhaduje. Měla jsem si s tím ale poradit líp," řekla Charvátová.

Na trestné kolo nejely pouze tři z 19 štafet v závodu. "Nejsou to krásné střelby. Je to o level těžší a o to jsem to hůř zvládla. Normálně jsem na hraně trestného kola, tak teď jsem si to pojistila jedním kolem v každé položce," řekla Charvátová, která jela minimálně jedno trestné kolo ve čtrnácté ze svých šestnácti štafet.

Ve Vysočina Aréně se tentokrát z nařízení státu závodí kvůli obav z šíření nového koronaviru bez fanoušků. "Přestože jsou tady podmínky trochu posmutnělé a atmosféra není taková, tak nás to samozřejmě mrzí," konstatovala Charvátová.