Vrchol poptávky po benzinu a naftě pro silniční dopravu nastane dřív, uvádí studie

New York - Poptávka po benzinu a naftě pro osobní a nákladní auta dosáhne vrcholu v roce 2027 - o čtyři roky dříve, než se doposud čekalo. Spotřebu pohonných hmot pro silniční dopravu omezí úspornější auta a rozšíření elektromobilů, uvádí studie Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Pokles poptávky po pohonných hmotách bude nejsilnější v Evropě a ve Spojených státech. Podle nového odhadu se nenaplní původně očekávaný růst zájmu o pohonné hmoty v zemích, jako je Indie a Čína.

Změna vrcholu poptávky přichází v době, kdy se světoví výrobci aut přeorientovávají na méně znečišťující vozidla a některé z největších ekonomik světa se snaží zavést nová pravidla, jejichž cílem je snížení emisí skleníkových plynů z fosilních paliv. Evropská unie minulý týden představila ambiciózní soubor opatření na ochranu klimatu, který zakazuje nová auta se spalovacími motory od roku 2035. Země jako Čína a USA se pak snaží prosadit větší rozšíření elektromobilů.

"Politici směřují automobilový trh k nízkouhlíkovým modelům a vyšší účinnosti paliva," uvádí zpráva Bloombergu. Automobilky a provozovatelé velkých vozových parků pak dlouhodobě usilují o snížení emisí oxidu uhličitého na minimum. Producenti pohonných hmot na trzích v USA nebo v Evropě tak musejí v příštím desetiletí očekávat výrazný pokles prodeje benzinu a nafty ze současných úrovních, dodala BNEF.

Úspornější auta, přechod k elektrickým a dalším alternativním pohonům a sdílené jízdy sníží do roku 2050 případný nárůst spotřeby paliva plynoucí z vyššího počtu řidičů. Podíl společností nabízejících sdílené jízdy, včetně firem Uber a Didi, na počtu ujetých kilometrů se do roku 2050 výrazně zvýší, a to na 36 procent z nynějších čtyř. Tento trend urychlí přechod k elektrickým autům.

Počet osobních aut na silnicích po celém světě dosáhne vrcholu v roce 2039, předpovídá studie. Na silnicích by v tom roce mělo jezdit 1,548 miliardy vozidel, což by bylo o 26 procent více než letos. V příštím desetiletí bude na vzestupu nákladní doprava, i když náklad budou převážet auta, která nepotřebují ropu. Více nákladních aut na elektrický a vodíkový pohon budou vyrábět automobilky jako Daimler, Tesla a Volkswagen.