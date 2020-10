Vrchní soud zrušil rozhodnutí o propuštění Švachuly z vazby

Olomouc - Olomoucký vrchní soud zrušil rozhodnutí brněnského krajského soudu, který před dvěma týdny rozhodl o propuštění z vazby obžalovaného Jiřího Švachuly, jenž je souzený v případu rozsáhlé korupce na radnici městské části Brno-střed. Odvolací soud tak rozhodl v neveřejném jednání na základě stížnosti státního zástupce Radka Mezlíka. Žalobce dnes ČTK řekl, že vrchní soud toto rozhodnutí označil za předčasné a krajskému soudu uložil, aby se věcí znovu zabýval.

"Usnesení jsem již obdržel. Vrchní soud v Olomouci zrušil usnesení krajského soudu o propuštění Jiřího Švachuly z vazby a nahrazení vazby alternativními prostředky zejména elektronickým monitoringem jeho pohybu, a to z toho důvodu, že toto rozhodnutí označil za předčasné. Uložil krajskému soudu, aby se věcí opětovně zabýval," řekl ČTK státní zástupce olomouckého vrchního státního zastupitelství Mezlík.

Brněnský krajský soud obžalovaného Švachulu, který byl místním politikem hnutí ANO, propustil z vazby 7. října. I přes rozhodnutí soudu však Švachula zůstal omezen na svobodě, státní zástupce proti rozhodnutí na místě podal stížnost, a usnesení soudu o propuštění z vazby tak nebylo pravomocné. Vrchní soud krajskému soudu uložil lhůtu do 10. prosince, dokdy se má touto věcí znovu zabývat. "Obžalovaný tedy zůstává ve vazbě, soud se tím bude muset opětovně zabývat. Jsem spokojen, s rozhodnutím souhlasím," doplnil Mezlík.

Švachula je poslední, kdo zůstává v takzvané kauze Stoka ve vazbě, Městský soud v Brně a následně krajský soud opakovaně nevyhověly žádosti o jeho propuštění z obav, že by mohl uprchnout do zahraničí. Předsedkyně soudního senátu Jaroslava Bartošová se však rozhodla Švachula propustit z vazby náhradou za alternativní prostředky - bývalý politik měl být pod dohledem probačního úředníka, jeho pohyb měl být monitorován přes elektronický náramek a musel by odevzdat pas.

Případ Stoka brněnský krajský soud otevřel 21. září, po roce a půl od policejní razie na radnici Brno-střed. Bývalý místostarosta městské části Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici. Hrozí mu až 16 let. V případu je celkem obžalováno 11 lidí a dvě firmy.