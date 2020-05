Vrchní soud uložil Vepřekovi za smrt na faře v Chudobíně 17,5 let

Olomoucký vrchní soud 20. května 2020 podstatně zpřísnil trest třiadvacetiletému Miroslavu Vepřekovi (na snímku) za smrt muže na faře v Chudobíně na Olomoucku a to o osm let na 17,5 roků vězení.

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes podstatně zpřísnil trest třiadvacetiletému Miroslavu Vepřekovi za smrt muže na faře v Chudobíně na Olomoucku a to o osm let na 17,5 roků vězení. Olomoucký krajský soud jej původně potrestal za zabití kvůli předchozímu útoku poškozeného. Podle soudu však jde o vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem, tak jak byl mladík původně obžalován. Vepřek svého známého nejprve několikrát bodl nožem a nakonec ho umlátil pohrabáčem.

Podle vrchního soudu byla původní právní kvalifikace vadná a neodpovídala důkazní situaci. Podle soudu nejsou naplněny znaky trestného činu zabití a to s ohledem na probíhající konflikt i na vazby obou mužů, kteří se dostali do potyčky. "Obžalovaný se dopustil trestného činu vraždy, čin spáchal zvlášť surovým způsobem, jde o útok s extrémní mírou brutality, navíc zde došlo ke kombinaci zbraní a mechanismu útoku vůči integritě poškozeného," uvedl předseda senátu Vladislav Šlapák.

Podle žalobce Jaroslava Kandráče se potvrdilo, že odvolání bylo důvodné. "Skutek obžalovaného nenaplňuje znaky zabití, ale jde o jasnou vraždu spáchanou surovým způsobem. To pak našlo odezvu i v uloženém trestu, který byl výrazně zpřísněn," řekl ČTK po rozsudku Kandráč.

Tragédie se stala loni v noci na 25. dubna v budově farního úřadu. Vraždě předcházela potyčka mezi obžalovaným a šestadvacetiletým mužem. Podle obžaloby na Vepřeka nejprve zaútočil jako první s nožem šestadvacetiletý muž. Obžalovaný vzápětí uchopil také nůž a kamaráda opakovaně bodl. Poté ho udeřil pohrabáčem do hlavy, znalci nakonec ran spočítali 12. Způsobil mu vícero zlomenin lebky i otok mozku. Bezprostřední příčinou bylo zhmoždění mozku.

Vepřek, strojní mechanik, se k vraždě přiznal. Uvedl, že to byl kamarád a na Litovelsko vyjeli společně. Do budovy farního úřadu jej v noci zavedla právě oběť s odůvodněním, že tam dříve bydlel. Muž byl podle Vepřeka pod vlivem pervitinu, do potyčky se dostali po předchozím banálním sporu. Po činu odjel domů a svěřil se kamarádce, pak se vrátil na místo činu. Dům byl uzavřený a Vepřek si prý myslel, že je kamarád v pořádku.

Podezřelého mladíka zadrželi policisté o týden později. Detektivům zpočátku ztěžovalo práci to, že muž nebyl dosud trestán a po činu zakrýval stopy. Vzal například oběti jeho neschopenku i botu, a nedokázal vysvětlit proč. Mladík nebyl dosud trestán. Soud mu uložil také ochranné protitoxikomanické ústavní léčení. Pozůstalým musí zaplatit nemajetkovo újmu téměř půl milionu korun.