Vrchní soud stvrdil dohodu v kauze solárního podvodu Zdeňka Zemka staršího

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes stvrdil dohodu o vině a trestu včetně náhrady škody státu v případu obžalovaného Zdeňka Zemka staršího v kauze solárního podvodu. Uzavřená dohoda zahrnovala tři roky vězení s pětiletou podmínkou a zaplacení osmi milionů korun, k rozhodnutí však připojil krajský soud při schválení dohody ještě náhradu škody státu ve výši 18,6 milionu. S výší náhrady škody nesouhlasil Zemek ani Česká republika, jejich odvolání však dnes soud zamítl.

"Obě odvolání směřovala pouze do výroku o náhradě škody. Tento výrok vycházel z toho, že obžalovaný prohlásil, že skutek spáchal, uzavřel dohodu o vině a trestu se státní zástupkyní, kterou následně schválil soud prvního stupně. Výrok o náhradě škody, kterou učinil do svého rozhodnutí soud prvního stupně, vycházel právě z této uzavřené dohody," uvedl mluvčí soudu Stanislav Cik.

Podle obžaloby Zemek spáchal zvlášť závažný zločin podvodu. Jeho solární elektrárna VT-Sun získala licenci 31. prosince 2010 v době, kdy nebyla dokončená, přičemž tak získala vyšší cenu za odběr. Elektrárnám uvedeným do provozu v roce 2010 totiž platila garantovaná výkupní cena elektřiny 12.150 korun za megawatthodinu na 20 let, od roku 2011 tato cena klesla na 5500 korun za megawatthodinu. Podle obžaloby vznikla škoda přes sto milionů korun.

Přijetím dohody o vině a trestu se jednašedesátiletý Zemek přiznal k tomu, že se dopustil podvodu a pokusu o podvod, když podepsal nepravdivý předávací protokol dokazující dokončení elektrárny v prosinci 2010, přičemž ještě v lednu 2011 byly v elektrárně instalovány panely i další součástky.

Obhájce však dnes označil otázku náhrady škody obsaženou v této dohodě za unikátní. "V obvyklé praxi je, že se poškození v případech, kdy je to složité a sporné, odkazují s nárokem na náhradu škody do civilního řízení," uvedl obhájce. Nesouhlasil ani s tím, že by Česká republika byla v tomto případě poškozenou, zpochybnil i částku. Uvedl, že při výpočtu škody potřeba provést dokazování, což se v tomto případě nestalo

Podle vrchního soudu však mohl soud prvního stupně o náhradě škody rozhodnout i bez provedeného dokazování a to pokud je výše škody součástí dohody, je dostatečně konkretizována, a když ji obžalovaný svým prohlášením, že skutek spáchal, nezpochybnil, uvedl vrchní soud. Zamítnuto bylo i odvolání České republiky ohledně vyšší náhrady škody. Podle soudu lze za faktickou škodu považovat jen rozdíl výkupní ceny v letech 2010 až 2011.

Zemek starší dnes u vrchního soudu znovu brojil proti své vině, byť ji při schvalování dohody o vině a trestu již přiznal. "Více než 3000 negativních výstupů ukazuje na to, že se zde našel zástupný problém, který má odvést pozornost od rozkrádání v české energetice," uvedl muž.

Soud už dříve poslal do vězení Zemkovy syny Alexandra a Zdeňka v případu solárních elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun. Podle verdiktu neoprávněně dostali licence na základě nepravdivých revizních zpráv, přičemž získali výhodnější výkupní cenu za solární elektřinu. Za přípravu závažného podvodu dostali oba nepodmíněné tresty šest let a devět měsíců vězení.