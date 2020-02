Vrchní soud pravomocně potrestal čtyři odběratele Březinova lihu

Před senátem Vrchního soudu v Olomouci stanuli 25. února 2020 Petr Trubačík a Kamil Hrachovec (zleva), kteří jsou spolu s dalšími dvěma muži obžalovaní z daňových úniků v celkové výši přes půl miliardy v souvislosti s nelegální výrobou alkoholu. Podle obžaloby šlo o odběratele šéfa lihové mafie Radka Březiny. Ostravský krajský soud jim uložil tresty od čtyř do deseti let, obě strany se proti rozsudku odvolaly.

Olomouc - Za odběr nelegálního lihu od šéfa lihové mafie Radka Březiny poslal dnes olomoucký vrchní soud do vězení další čtveřici obžalovaných z Ostravy. Třem z nich pravomocně potvrdil tresty od osmi do deseti let, jednomu zvýšil původní čtyřletý trest na pět let. Podíl na trestné činnosti by u obžalovaných různý, škodu na daních žalobce vyčíslil na zhruba půl miliardy korun. Obžalovaní svou vinu po celou dobu popírali, tvrdili, že se na nelegálních obchodech s nezdaněným lihem nepodíleli.

Nejvyšší, desetiletý trest si odpyká Petr Trubačík, Markovi Macejovi soud potvrdil 9,5 roku, Martin Plaček si odpyká osm let a Kamil Hrachovec pět let místo původních čtyř roků. Trubačíkovi a Maceji hrozil za zkrácení daní trest ve vyšší sazbě a to od devíti let a dvou měsíců do 13 let a čtyř měsíců, daně totiž krátili podle rozsudku ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Hrachovci a Plačkovi hrozil trest v rozpětí pět až deset let. Mužům soud uložil také zákaz činnosti a v případě Trubačíka a Plačka také půlmilionové pokuty.

Podle obžaloby muži v letech 2003 až 2010 nakoupili od bratrů Březinových, kteří působili ve firmě Morávia-Chem, statisíce litrů nelegálního lihu a z toho dále vyráběli lihoviny, aniž by odvedli spotřební daň. Nejaktivnější byl podle rozsudku Trubačík. "Figurovali v pozici odběratelů mimobilančního lihu, který byl vytvářen Morávií-Chem a řízen bratry Březinovými," řekl dnes ČTK žalobce Robert Henzel. "Šlo o o jednotlivé odběratele, takže rozsah byl různý. Obecně se dá mluvit o částce přes půl miliardy korun. Někteří z nich byli vysoce postavení odběratelé," doplnil.

Muže usvědčovala především výpověď bratra lihového magnáta Tomáše Březiny, který žalobcům popsal fungování lihové mafie i napojení ostatních odběratelů včetně toho, jak k nim byl líh dopravován a kolik jej odebrali. Vysloužil si tím ve své kauze status spolupracujícího a jako jediný z hlavní větve lihové mafie je již podmínečně propuštěn na svobodu. "Tomáš Březina lže. Celých deset let jsem bral líh z opavského lihovaru. Nikdy jsem s nimi nic neměl," tvrdil dnes Macej. Výpověď Tomáše Březiny však považoval soud za věrohodnou. "Je podporována výpověďmi dalších svědků," uvedl soudce Petr Andrés.

Rozsáhlé obchody s nezdaněným lihem, za kterými jako hlavní organizátor stál Radek Březina, vypluly na povrch na podzim 2012. Většina členů z původní lihové mafie, která na trh dodala desítky milionů litrů nezdaněného lihu se škodou na daních dosahující 5,6 miliardy korun, již byla pravomocně odsouzena, Březina dostal 13 let. Žalobci pak začali odkrývat navazující případy odběratelů nelegálního lihu a těch, co trestnou činnost maskovali.

Řada z odběratelů Březinova lihu, jako je Stanislav Pražan a jeho syn, Milan Antoniazi, Petr Němeček, Milan Mikulašek či odběratelé a distributoři spjatí s Likérkou Drak, si již odpykává dlouholeté tresty. V případu lihové mafie padlo dosud 55 obvinění, necelá polovina stíhaných byla pravomocně odsouzena. "Některá trestní řízení ještě běží," dodal Henzel.