Vrchní soud potvrdil zproštění obžaloby matky šéfa lihové mafie Březiny

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes definitivně zprostil obžaloby Marii Březinovou obžalovanou ze zpronevěry a podvodu za údajné vyvedení majetku jejího syna, šéfa lihové mafie Radka Březiny. Stejně tak soud zprostil obžaloby daňového poradce Antonína Dospivu, který se měl na trestné činnosti podle obžaloby podílet. Podle žalobce vyvedla Březinová pomocí vykonstruovaných smluv a dokladů z firmy Energoinvestment, kterou Březina ovládal, téměř 7,4 milionu korun. Obžalováni byli původně ze zpronevěry, podvodu a pokusu o poškození věřitele a účastenství, hrozilo jim až osm let vězení.

Březinová vinu popírala, tvrdila že šlo o peníze, které společnosti dříve půjčila. Podle soudu popisované jednání bylo jednoznačně prokázáno, včetně toho, že listiny byly vyhotoveny později, než je datováno. "Nebyla však jednoznačně vyvrácena obhajoba obžalované Březinové, že tato půjčka poskytnuta byla," uvedl předseda senátu Roman Raab. U Dospivy lze podle soudu spatřovat pochybení v účetnictví, ale nelze u něj dovozovat trestněprávní odpovědnost.

Podle žalobce, který se proti zprošťujícímu výroku odvolal, o poskytnutí půjčky neexistuje jednoznačný důkaz. "Pokud bylo prokázáno, že písemná smlouva a pokladní doklady nebyly autentické a zjevně byly antidatované, tak neexistuje nic, co by nám říkalo, že Marie Březinová vložila do společnosti deset milionů korun," tvrdil Radek Bartoš. Obhájce dnes kroky své klientky, která dodatečně vytvářela smlouvy o zápůjčce a s tím související pokladní doklady, vysvětloval tak, že po uvěznění syna dostala strach, že o její půjčce neexistuje hmatatelný důkaz a že bude zpochybňována. "Ze zápisů Radka Březiny není jediná indicie ohledně instrukcí, že se má vytvářet účelová zápůjčka a pokladní doklady. Je to klíčový důkaz, že klientka jednala spontánně," uvedl obhájce.

Také Radek Březina u krajského soudu popřel, že by matka nelegálně vyvedla majetek z firmy Energoinvestment, kterou ovládal. Uvedl, že si prodejem nepotřebného majetku podniku umořovala desetimilionový dluh, který společnosti na základě ústní smlouvy z roku 2010 poskytla. Podle žalobce však nejde o věrohodnou výpověď. "Radek Březina je chytrý lhář a manipulátor, nemá důvod vypovídat proti své matce. Jde o osobu, která páchala deset let trestnou činnost," podotkl žalobce. Také podle soudce Raaba bylo hodnocení Březinovy výpovědi lehce nadhodnocené. "I kdyby však byla vyhodnocena jako nevěrohodná, tak tato nevěrohodnost neznamená, že by tato půjčka nemohla být poskytnuta. Máme zjištěno, že Marie Březinová disponovala částkou 18 milionů korun a nějakými prostředky disponovala také v hotovosti," doplnil soudce.

Kauza má spojitost s odhalením lihové mafie v čele s Radkem Březinou, kauza zaměstnává policii a žalobce od podzimu 2012. Kromě samotné lihové mafie, jejíž členové dostali mnohaleté tresty, a dalších odběratelů nelegálního lihu se soudy začaly zabývat i dalšími kauzami spojenými se jménem Březiny.

Okresní soud ve Zlíně letos v dubnu zprostil obžaloby také Březinova otce a jeho bývalou manželku, kteří čelili podezření z legalizace výnosů z jeho trestné činnosti za více než půl miliardy korun, žalobce se však odvolal ke krajskému soudu. Krajský soud v Brně naopak Radku Březinovi letos v červnu zpřísnil trest vězení, který si odpykával za obchody s nezdaněným lihem, ze 13 let na 14 let a devět měsíců. Z vazby se podle jeho rozsudku v letech 2012 až 2014 v souvislosti s lihovou kauzou pokusil uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků.