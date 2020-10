Vrchní soud potvrdil za brutální vraždu dítěte 19,5 let

Olomouc - Za brutální vraždu tříleté dcery si čtyřiadvacetiletá žena z Přerova definitivně odpyká 19,5 let. Rozhodl o tom olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozsudek krajského soudu, proti kterému se odvolala obžalovaná i státní zástupce. Zatímco obhajoba žádala zproštění či vrácení případu s tím, že se vina matky neprokázala, žalobce žádal výjimečný trest 25 let. Poukazoval na to, že s ohledem na brutalitu, které bylo dítě vystaveno, se případ zcela vymyká běžné praxi.

Tragédie se stala loni 14. srpna v jednom z bytů v Purkyňově ulici v Přerově. Žena byla v danou chvíli pod vlivem pervitinu, který v bytě před tragédií užila se svým známým. Po jeho odchodu podle obžaloby dítěti nejprve zasadila desítky ran pěstí, poté dívenku rdousila rukama a škrtila kabelem. Nakonec ji ubodala nůžkami a tělíčko schovala do pračky. V hrudníku dítěte našli znalci 15 bodnořezných poranění, z nichž polovinu dítě utrpělo za života, jedna rána byla zasazena do oka. Dítě bylo vystaveno enormnímu násilí, znalkyně uvedla, že takový případ za 45 let praxe nezažila.

Po vraždě žena běhala polonahá po domech a křičela, strážníci ji přivolali sanitku, která ji poté odvezla do psychiatrické léčebny. Kriminalisté s uzavřením případu čekali na výsledky znaleckých posudků. Droga podle znalců dezorganizovala její myšlení a chování, vzápětí po činu však byla schopna reálné sebereflexe. Klinický psycholog označil obžalovanou s IQ 87 za manipulativní a lživou, kvůli masivním nedostatkům v sociální přizpůsobivosti je z jeho pohledu resocializace beznadějná.