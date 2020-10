Vrchní soud potvrdil za brutální vraždu dítěte 19,5 let

Olomouc - Za brutální vraždu tříleté dcery si čtyřiadvacetiletá žena z Přerova definitivně odpyká 19,5 let. Rozhodl o tom olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozsudek krajského soudu, proti kterému se odvolala obžalovaná i státní zástupce. Zatímco obhajoba žádala zproštění či vrácení případu s tím, že se vina matky neprokázala, žalobce žádal výjimečný trest 25 let. Poukazoval na to, že s ohledem na brutalitu, které bylo dítě vystaveno, se případ zcela vymyká běžné praxi.

Podle předsedy senátu Jaroslava Zbožínka není pochyb o tom, že pachatelem tohoto trestného činu je právě obžalovaná. "Uložený trest 19,5 let nelze považovat ani za nepřiměřeně mírný ani za nepřiměřeně přísný. Trest plně vystihuje stupeň společenské škodlivosti i možnosti nápravy. Odvolací soud tak nedal za pravdu ani jednomu z odvolatelů," uvedl soudce. Podotkl přitom, že i při snížených možnostech resocializace, kterou uvedli znalci, nelze zcela vyloučit s ohledem na délku trestu a věk obžalované, že k nápravě dojde.

Žalobce Jaroslav Kouřil žádal vyšší trest především kvůli brutalitě útoku, poukázal na to, že souhrn zranění oběti zabírá tři strany formátu A4. "Obžalovaná ji nejprve bila pěstmi, tupým předmětem do hlavy, poté přistoupila ke rdoušení. Následně vzala kabel, který utáhla kolem krku nezletilé až tak, že ji způsobila protržení svalů kývače hlavy. Poté nůžkami zasadila 16 ran nůžkami do oblasti hlavy, očí a hrudníku," popsal žalobce.

Podle něj si nejde představit brutálnější útok. "Tento případ se zcela vymyká rámci „běžného“ spáchání vraždy. Je potřeba přihlédnout, jakému extrémnímu fyzickému a duševnímu utrpení byla dcera vystavena," dodal žalobce. Podle soudce je však surový a trýznivý způsob provedení zohledněn již ve zvýšené sazbě trestného činu vraždy v rozmezí 15 až 20 let.

Obhajoba žádala zproštění nebo vrácení případu na kraj. Podle obhájce nebyl vyvrácen fakt, že v době vraždy se mohl nacházet v bytě ještě někdo jiný, čin se podle jednoho ze svědků mohlo odehrát totiž dříve, než tvrdí obžaloba. Obhajoba znovu poukázala na to, že druhou podstatně silnější dávku dostala od muže, který byl v té chvíli s ní v bytě. To, co se dělo poté v bytě, si obžalovaná nepamatuje. "Do úvahy přichází i to, že svou dceru nalezla ve stavu, jak uvádí trestní spis," uvedl obhájce. Tímto kontaktem mohlo podle něj dojít k přenosu krve a DNA oběti. Obstát podle něj nemohou ani závěry znalců ohledně nápravy obžalované, znalci byli podle obhájce podjatí. Soud však argumenty obhajoby odmítl.

Tragédie se stala loni 14. srpna v jednom z bytů v Purkyňově ulici v Přerově, žena byla v danou chvíli pod vlivem pervitinu. Podle znalců droga dezorganizovala její myšlení a chování, vzápětí po činu však byla schopna reálné sebereflexe. Klinický psycholog označil obžalovanou s IQ 87 za manipulativní a lživou, kvůli masivním nedostatkům v sociální přizpůsobivosti je z jeho pohledu resocializace beznadějná.