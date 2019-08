Vrchní soud potvrdil tresty za krádež paliv ze skladu Čepro

Před senátem Vrchního soudu v Olomouci stanula 22. srpna 2019 skupina obžalovaných, kterým Krajský soud ve Zlíně uložil za krádeže stovek tisíc litrů pohonných hmot ze skladu společnosti Čepro v Loukově na Kroměřížsku nepodmíněné tresty od pěti let a tří měsíců do osmi let a peněžité tresty v celkové výši 5,1 milionu Kč. Na snímku jsou (zleva) obžalovaní Tomáš Žeravík, Blanka Žeravíková, Pavel Pávek a Marcel Forman.

Před senátem Vrchního soudu v Olomouci stanula 22. srpna 2019 skupina obžalovaných, kterým Krajský soud ve Zlíně uložil za krádeže stovek tisíc litrů pohonných hmot ze skladu společnosti Čepro v Loukově na Kroměřížsku nepodmíněné tresty od pěti let a tří měsíců do osmi let a peněžité tresty v celkové výši 5,1 milionu Kč. Na snímku jsou (zleva) obžalovaní Tomáš Žeravík, Blanka Žeravíková, Pavel Pávek a Marcel Forman. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Za krádež stovek tisíc litrů pohonných hmot ze skladu společnosti Čepro v Loukově na Kroměřížsku si pět lidí odsedí ve vězení od pěti let a tří měsíců do osmi let a zaplatí peněžité tresty v celkové výši 5,1 milionu korun. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil verdikt Krajského soudu ve Zlíně, který pětici za krádež pohonných hmot potrestal letos v dubnu. Způsobená škoda přesáhla podle spisu 20 milionů korun, obžalovaní vinu popírali. Hrozilo jim až desetileté vězení.

Krádeže se podle obžaloby děly v letech 2015 a 2016. Nejvyšší, osmiletý trest, za ně krajský soud uložil tehdejšímu zaměstnanci Čepra Pavlu Pávkovi, který měl podle obžaloby k dispozici důmyslné dálkově ovládané zařízení, jehož prostřednictvím ovlivňoval průtok pohonných hmot ve výdejním zařízení. Vytékalo z něj tak více paliva, než měli zákazníci objednáno a zaplaceno.

Takto podle spisu neoprávněně odebírali pohonné hmoty Marcel Forman a také Blanka, Tomáš a Vladimír Žeravíkovi, kteří údajně upravovali účetnictví své firmy tak, aby přebytky zamaskovali. Formanovi krajský soud uložil trest sedm let a dva měsíce. Tomáše Žeravíka poslal soud do vězení na sedm let, Vladimíra Žeravíka na pět let a 11 měsíců a Blanku Žeravíkovou na pět let a tři měsíce. Odsouzení musí také podle rozsudku uhradit Čepru většinu způsobené škody.

Podle jednoho z obhájců nebyl u krajského soudu prokázán způsob, jak měly být pohonné hmoty při čerpání do cisteren odcizovány a zda bylo zařízení, které zvyšovalo průtok, opravdu funkční. Výše škody byla podle něj vyčíslena pouze matematickým výpočtem, který neodpovídá realitě, jelikož nepočítá s tím, že zařízení nemuselo pokaždé fungovat.

U vrchního soudu dnes vypovídali i znalci. Zatímco první z nich řekl, že dálkový ovladač měl dosah pouze 50 metrů, což je méně, než byla vzdálenost mezi výdejním místem pro cisterny a dispečinkem se zařízením ovládajcím průtok, tak podle druhého byl ovladač vybaven přídavnou anténkou. Díky tomu se jeho dosah zvýšil až na 100 metrů. Podle něj mohlo zařízení spolehlivě fungovat, protože řidič měl v kabině modul, pomocí kterého mohl přepnutí technologii na dálku kontrolovat. "Vyjádření znalců nic zásadního na skutkových zjištěních nemění," podotkl předseda senátu vrchního soudu Pavel Göth.

Obhájkyně jednoho z obžalovaných požádala soud o vypracování revizního znaleckého posudku a povedení vyšetřovacího pokusu. Zazněl i návrh na zrušení rozsudku a vrácení případu krajskému soudu, protože se prý nepodařilo prokázat, zda zařízení na ovládání průtoku při čerpání do cisteren bylo opravdu funkční. Vrchní soud však návrhy zamítl a potvrdil rozsudek krajského soudu.

U Pávka se při domovní prohlídce našel harddisk s obsáhlou dokumentací týkající se skladů v Loukově. Pávek argumentoval tím, že než začal pracovat ve velíně skladů, byl v Čepru zaměstnán jako hasič - elektrikář. Policie u něj objevila i více než 17 milionů Kč v hotovosti. Pávek tvrdil, že peníze získal obchodováním na burze. Peníze propadnou státu.