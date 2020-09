Vrchní soud potvrdil muži za dvojnásobnou vraždu 30 let vězení

Olomouc - Olomoucký vrchní soud potvrdil třicetiletému Antonínu Štaubertovi 30 let vězení za dvojnásobnou vraždu v Břeclavi. Muž podle rozsudku zavraždil devětaosmdesátiletého muže a čtyřiačtyřicetiletou ženu ve chvíli, když šel do domu krást. Senior se vzbudil, útočník mu zasadil desítky bodných a řezných ran. Ženu následně ubodal téměř stovkou ran, aby se zbavil svědka. Uložený trest je výjimečný, hned po doživotí nejpřísnější, jaký právní řád umožňuje.

Muž podle obžaloby vraždil v rodinném domě v Břeclavi loni v noci na 6. srpna. Podle obžaloby Štaubert, který se s oběťmi krátce znal, přišel do domu krást. Senior se však vzbudil, Štaubert na něj vzápětí zaútočil. Zasadil mu 38 bodných a sečných ran. Následně vzal nůž a šel do patra domu, kde věděl, že se tam bude žena, která v domě rovněž bydlela. Žena v té chvíli ležela na posteli, útočník do ní bodal tak intenzivně, že jí způsobil 98 bodných a sečných ran. Obě oběti zemřely na místě.

Podle soudu Štaubert, otec pěti dětí, ženu usmrtil ze strachu, že by jej mohla poznat. Podle rozsudku spáchal vraždy zvlášť surovým způsobem, na dvou osobách a s cílem získat majetkový prospěch. Z domu si Štaubert podle rozsudku odnesl nakonec několik tisíc korun a šperky.

Štaubert se hájil také dnes tím, že vraždil někdo jiný. Prý byl do domu pozván, ale hned po vstupu dostal ránu do hlavy a ztratil vědomí. Tvrdil, že poté spatřil v domě již oba lidi zabité, zpanikařil a utekl. Soud to označil za zcela nelogické, usvědčuje jej podle soudu dostatek důkazů.