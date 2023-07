Vrchní soud potvrdil Hlubikovi doživotí za vraždu v Olomouci

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil doživotní trest třiasedmdesátiletému Adolfu Hlubikovi za loňskou loupežnou vraždu pracovnice herny v Olomouci. Zamítl tak jeho odvolání do viny i trestu. Výjimečný trest dostal muž nejen s ohledem na samotný čin, ale i kvůli jeho trestní minulosti. Podle znalců jeho náprava není možná. Senior při loupežném přepadení střelil ženu z bezprostřední blízkosti do hlavy. Hlubik byl už třináctkrát odsouzen, mimo jiné i za vraždu spoluvězně v Leopoldově. Za mřížemi strávil téměř 50 let života.

Podle předsedy senátu Vladimíra Štefana je právní kvalifikace na místě, stejně jako trest. "Obžalovaný jeví známky značné nebezpečnosti, pohotovosti k velmi radikálním, násilným trestným činům za použití různých zbraní, zejména střelných. Pohnutka byla zvlášť zavrženíhodná, vyvolaná krajní bezcitností obžalovaného k životu a zdraví jiných lidí. Veškeré zákonné podmínky k uložení trestu na doživotí byly splněny," uvedl soudce.

Případ se stal loni 20. května na Masarykově třídě v Olomouci. Hlubik si počkal, až z herny odejdou všichni návštěvníci, a na pracovnici vytáhl revolver a žádal po ní peníze. Zbraň ukradl svému vnukovi. Napadená žena se mu snažila čin nejprve vymluvit a uchopit zbraň. Pak si sedla do židle a Hlubik ji z necelého metru střelil do hlavy. Vše se odehrálo za 51 sekund. Postřelená žena bojovala deset měsíců o život, zemřela letos v březnu. Po zavražděné ženě zůstala nezletilá dcera, se kterou žila sama. Soud jí přiznal odškodné milion korun, Hlubik má také zaplatit zhruba čtyři miliony korun zdravotní pojišťovně.

Hlubik konflikt nepopíral. U soudu však tvrdil, že mířil do ramene a poukazoval na to, že má vážně poškozený zrak. Jeho obhájce nesouhlasil s právní kvalifikací vraždy, podle něj Hlubik nejednal s úmyslem usmrtit poškozenou. "Když jsem vystřelil, neřekla ani au, nevěděl jsem, že je střelená. Kdybych věděl, že je střelená, sedl bych hned na první vlak a ujel bych, nečekal bych tady v Olomouci," řekl dnes Hlubik.

Podle soudu šlo ale o cílené směřování zbraně do bezprostřední blízkosti k hlavě poškozené. "Obžalovaný chodí sice se slepeckou holí, ale v onen den si ji uložil do úschovny na hlavním nádraží a následně je zachycen, jak si čte noviny a poté vstupuje do herny. Nepochybujeme, že zrakové postižení má, ale je nepochybné, že se to na samotném skutku neprojevilo," uvedl předseda senátu.

Podle žalobkyně Jarmily Ošlejškové jsou v tomto případě komfortní důkazy díky zřetelnému kamerovému záznamu, který vyvrací verze obžalovaného. Soud ho dnes veřejně přehrál v soudní místnosti. Doživotní trest je v tomto případě podle ní na místě i bez ohledu na jeho věk, který bývá v jiných případech polehčující okolností. "Obžalovaný bezcitně, bezohledně, pomstychtivě vystřelil na poškozenou, aniž by zaváhal. Choval se tak proto, že byl zvyklý řešit situace se zbraní v ruce a poškození pod hrozbou zbraně mu vyhověli. Paní poškozená si zde dovolila oponovat," řekla žalobkyně.

Hlubik má na kontě již loupeže, vyhrožování se zbraní i pobodání. V rejstříku trestu má podle soudce 13 záznamů, naposledy byl odsouzen soudem v Přerově v roce 2018 za nebezpečné vyhrožování, výtržnictví a nedovolené ozbrojování. V roce 1983 byl souzen také za vraždu spoluvězně v Leopoldově, tehdy dostal 21 let.